Con Joan Garcia es imposible perder

Dani Olmo dio el triunfo al Barça con un excelente golazo, pero los azulgranas se llevaron los tres puntos gracias a un espectacular Joan García. El portero fue el verdadero héroe de un partido en el que el Espanyol gozó de más ocasiones que los de Hansi Flick, pero que no supieron definir. Tres puntos fantásticos para empezar el año y ante un rival que demostró porqué ocupa la quinta posición de La Liga.

Y es que, durante la primera parte, los azulgranas solo lograron chutar una vez entre los tres palos y sin demasiado peligro. Eso dice mucho de lo sucedido hasta llegar al descanso. O sea, que fue un encuentro intenso por todo lo que rodeaba al partido, pero desde el punto de vista del espectáculo futbolístico la primera parte resultó descafeinada.

El Espanyol demostró tener un equipo bien trabajado, con las ideas claras y capaz de competir contra cualquiera, pero en los partidos igualados el talento siempre se impone a la fuerza. Por su parte, los azulgranas evidenciaron de nuevo que la ausencia de Pedri se nota demasiado en el medio del campo. Sin el futbolista canario, De Jong baja su rendimiento y los delanteros no reciben asistencias de gol. La prueba es que cuando apareció Pedri llegaron las ocasiones y los goles.

De cualquier manera, la principal diferencia entre ambos equipos fue la actuación de Joan García. Él solo se encargó de atajar, despejar o bloquear todos los balones que le llegaron entre los tres palos. Sin duda, el guardameta azulgrana es uno de los mejores fichajes que ha realizado el club en los últimos años. Con Joan García a este nivel parece imposible que el Barça pueda perder. Habrá que ver qué hace el seleccionador español en las próximas convocatorias, pero a día de hoy no hay mejor guardameta en Europa.

En fin, un triunfo importante para el Barça, que empieza el año consolidando el liderato antes de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Cabe destacar también el buen juego desplegado por el Espanyol y el comportamiento de la afición. Ganó el Barça, pero también ganó el futbol.