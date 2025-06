Joan Garcia elige el camino difícil

Joan Garcia, en la invasión de campo tras sellar la salvación con el Espanyol / DANI BARBEITO

Lo tenía muy fácil, facilísimo, para marcharse a Inglaterra, donde habría disfrutado de una competición única, la Premier League. Por supuesto, su salario estaría al nivel que merece el pago de 25 millones de euros por su libertad. Iniciaría una nueva vida, aprendería para siempre un nuevo idioma y viviría experiencias distintas de las que ha vivido en Barcelona.

Por si fuera poco, dejando al Espanyol en Primera División y 25 millones en la caja, con los que el club blanquiazul podrá firmar para mantenerse la próxima temporada de nuevo en la máxima categoría, un regalo caído del cielo en un club que vive secuestrado por las políticas austeras de su propietario, que vive en China.

Se mire por donde se mire, el de Sallent ha escogido el camino difícil:aceptar la propuesta del Barça. Y en Cornellà-El Prat son muchos los aficionados del Espanyol que no se lo perdonan. Joan Garcia está demostrando con esta decisión que va sobrado de personalidad y que cuenta con la madurez necesaria para pensar más allá del chaparrón de insultos y críticas que deberá aguantar las próximas semanas. Todo pasa.

Esa mentalidad es, precisamente, la mejor carta de presentación ante el que será su nuevo club, un gigante mundial en el que nadie regala absolutamente nada y todo hay que pelearlo. Incluida la titularidad, que nadie en el Barça puede garantizarle porque, si nada cambia, deberá competir por ella con Ter Stegen. Pero el futbolista, a sus 24 años, ha aceptado este reto mayúsculo porque está convencido de sus virtudes para defender una de las porterías más complicadas del mundo. Crecer al lado de Marc-André curte a todos los niveles, pero los precedentes invitan a pensar que no se trata de algo sencillo.

Lo tenía muy fácil, pero ha escogido el camino que le hará mejor y más fuerte. Desde la “maravillosa minoría”, como así se definen, no entienden que alguien que creció en su fútbol base pueda elegir al Barça, pero Joan Garcia lo ha hecho, más allá de sentimientos, porque se trata de una oportunidad deportiva irrechazable. Ha decidido, parafraseando y comprándole el error a Manolo González, cruzar la Diagonal para defender la portería de un gigante.

Joan Garcia, en una imagen del Catalunya - Costa Rica / JAVI FERRÁNDIZ

Lo hace siendo consciente de trabajará con Luis de la Fuente, entrenador de porteros y hombre de confianza de Ter Stegen, y toma la decisión sin haber intercambiado ni una sola palabra con Hansi Flick, que es quien manda. Se mire por donde se mire, el riesgo es evidente. Y, pese a ello, Joan Garcia ha dado el sí.

Lo habría tenido muy fácil y ahora mismo no estaría aguantando los insultos de quienes no ven más allá de sus narices. Mostrando su pulgar alzado está lanzando ya un primer mensaje poderosísimo: llega al Barça para hacerse grande y no hay nada ni nadie que le asuste.