Joan Garcia: contento el Barça, contento el Espanyol

Con la movida que ha habido en la portería del Barça y a dos semanas del regreso de Joan Garcia al RCDE Stadium, se hace necesario fijar exactamente el estado de la situación. No creo que haya nadie, ni culé ni perico, que pueda estar descontento con el devenir de los acontecimientos deportivos. En el Barça, si bien es cierto que con un factor no deseado como fue la lesión de Ter Stegen, se ha podido controlar el problema competencial que se preveía y ahora se abre una posible solución en el mercado de enero.

Y en cuanto a la lesión de menisco que el propio Joan padeció, ya está totalmente recuperado y con la confianza renovada por parte de todo el barcelonismo, no hay más que mirar los resultados con Szczesny y los resultados con él.

Los hechos demuestran que Joan es un porterazo que gana puntos, solvente aún interviniendo poco, y que se ha adaptado a la perfección al estilo de Flick, con la defensa adelantada, cuando en el Espanyol jugaba protegido por una defensa cerrada. Está concentrado, sale del área al rescate de cualquier balón largo a la espalda de los centrales y, muy importante, juega bien el balón con los pies. Un portero Barça, sin duda.

¿Y el Espanyol? Pues miren, el Espanyol va quinto en la clasificación con el doble de puntos que tenía el año pasado, en buena parte gracias a los 25 millones que el Barça pagó por él y que le permitieron soltar deuda y, sobre todo, fichar a Roberto y Urko, renovar a Puado y hacer un buen equipo con un portero a coste cero como Dmitrovic que le está dando un rendimiento espectacular. Sin duda, una operación en la que todos han salido ganando.