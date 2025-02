Joan Garcia abre la puerta de LaLiga al Barça y Flick se la cierra a Iñaki Peña

Los jugadores del Espanyol celebran la victoria ante el Real Madrid / Valentí ENRICH / Sport

Los porteros fueron los protagonistas del día. En el Espanyol - Real Madrid, Joan García se convirtió en el héroe perico al mantener su portería imbatida y ser clave en la victoria de los blanquiazules. Para el equipo de Manolo González, estos tres puntos significan más que una simple victoria: representan un soplo de aire fresco en una temporada complicada, donde cada punto es vital para alejarse de la zona peligrosa de la tabla y devolver la ilusión a su afición.

Pero no solo hubo protagonismo bajo palos en el RCDE Stadium. En la Ciutat Esportiva del FC Barcelona, Hansi Flick también puso el foco en la portería, pero esta vez con palabras contundentes. El técnico alemán despejó cualquier tipo de debate sobre quién es el guardián del arco blaugrana: Wojciech Szczesny es el número uno. Con su habitual claridad, Flick no dejó espacio a la especulación: el polaco es su elección y, por ahora, no hay discusión. Iñaki Peña será suplente.

La actuación de Joan García no solo fue celebrada por la afición que acudió al RCDE Stadium, sino que también tuvo repercusiones en la lucha por LaLiga. Con la derrota del Real Madrid, la pelea por el título se vuelve a encender. El FC Barcelona tiene ahora la oportunidad de acercarse a cuatro puntos del líder y a solo tres del Atlético de Madrid, reenganchándose así al tren de LaLiga cuando parecía que el horizonte se oscurecía.

El Barça tiene que demostrar que, con la clasificación asegurada para octavos y sin la carga del play-off de la Champions, puede aprovechar esta oportunidad y volver a ilusionarse con la lucha por el título de la regularidad. Lo que sabemos seguro es que Real Madrid TV estará preparando ya un vídeo de Muñiz Ruiz y que Szczesny será el portero del equipo.