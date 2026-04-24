Jerez: 40 años de agradecimiento sincero

Baldomero Torres ha sido el speaker, la voz del Circuito de Jerez durante muchos años. Siempre recordaré su capacidad para levantar a los aficionados de las gradas, o para crear alias para los pilotos. Inigualable “su” Joan “Boeing 747” Garriga, y tantos y tantos motes nacidos de la suma de su creatividad, espoleada por la ayuda del fino de la zona. “Pitufo” Alvaro, “Queimada” Rial (en el motocross),

Por años que transcurran, jamás olvidaré el ritual con el que cada día arrancaba las diferentes jornadas del Gran Premio de motociclismo. Como si fuera el almuédano del lugar, iniciaba su “adhan” matutino desde el minarete de su cabina de megafonía haciendo sonar la música de Pink Floyd antes de su primer saludo. Ver salir el sol por detrás de Peluqui con los acordes de “The dark side of the moon” mientras los aficionados se iban despertando en la pelousse era toda una experiencia. Incluso yendo sobrio o sin haber fumado nada raro. Pura magia, créanme.

El miércoles se hizo una gala en el Teatro Villamarta para rendir homenaje a las estrellas que han triunfado en la pista gaditana, pero también a muchos otros personajes no tan conocidos por el público en general, que en estos cuarenta años que ahora se conmemoran hicieron grande la leyenda del circuito andaluz con su pasión, talento y trabajo.

Sí, en Jerez nos hemos emocionado con los éxitos de Crivillé, de Aspar, o de Márquez, entre otros. También vibramos con Senna, nos asustamos con Donnelly, o seguimos las victorias de Prost. Pero allí también hemos llorado por la muerte de Wakai, y hemos echado de menos a Abe o a Salom.

Jerez es un circuito con “duende”, con alma. Y es una pista agradecida con quienes la hicieron grande. Por eso también se le denomina “Circuito Angel Nieto”, en homenaje a quien arrancó el motor del motociclismo español hasta llevarlo donde está ahora.

Por supuesto que en esa instalación se ha rendido homenaje a las empresas que permitieron su expansión: desde la Torre Tio Pepe -imagen icónica del lugar, donde las haya- hasta las curvas Dry Sack, Expo 92 o Ducados, o el Ovni Marlboro. Pero allí, además, las curvas y los lugares tienen nombres de los héroes que hicieron rugir las tribunas. Desde el pionero Peluqui anterior a esa pista, pasando por la que rinde homenaje al rompehielos de España en las categorías superiores: Sito Pons, sin olvidarnos de las que rinden tributo a Aspar o Lorenzo, por citar algunos.

Es de absoluta justicia que el circuito de Cheste recuerde la leyenda local que fue Ricardo Tormo, uno de los pilotos más valientes del mundo.

Jerez y Valencia demuestran así una capacidad para evocar el pasado con el respeto que merece.

Sería también bonito -y necesario- que en el Jarama se apostara por reconocer lo que Ángel Nieto hizo por este deporte. Está muy bien acordarse de Portago, incluso de Farina, Ascari o Nuvolari. Y hay que aplaudir que denominaran más recientemente la curva en recuerdo de la irrepetible María de Villota. Pero, ¿y de Nieto, de verdad que no se acuerda nadie? ¿Y de Jorge Martín que nació al lado?

El nuevo Seat Ibiza / Seat

El caso del Circuit de Catalunya reclama una revisión casi urgente. Pasamos de los nombres comerciales que se dieron a sus virajes en un inicio, a denominarles simplemente con un número en la actualidad. Mayor frialdad imposible. Y un considerable desprecio a la historia de los Sito, Crivi, Márquez, Cañellas, Grau, Busquets, Pérez Sala, De la Rosa, Gené, Fernández, Godia…

Quien pierde sus orígenes pierde identidad. Hacen muy bien en Jerez en incorporar a su celebración a cuantos agrandaron su historia. Y aquí, en Barcelona, sería bueno incluir en los tributos a personas como Sebastià Salvadó -que ya tiene su placa de homenaje, pero que merece más-, como Samaranch o Vilaseca para fijarlos en la memoria permanentemente.