Italia abre las puertas de su templo a la emoción

Monza, el templo de la velocidad. Donde los coches van a toda pastilla y donde tradicionalmente los adelantamientos se cuentan con los dedos de una mano. Los F1 corren todos tanto aquí, que adelantar en este escenario se ha convertido en misión casi imposible en los últimos años. Desde que empezó esta década, encontramos un promedio de 36 por carrera. Poquito.

Pero algo podría estar cambiando en la F1, por lo que tal vez los que masacramos el cambio de reglamento técnico de este año deberíamos empezar a recoger cable y dar la razón a los que pedían tiempo para consolidar las novedades introducidas.

Los gestores del campeonato han ido modulando la importancia de la aportación de la energía eléctrica de los motores. La aplicación del sistema ADUO ha ido igualando -aunque sólo sea un poquito- las prestaciones de los propulsores. Y aseguran que esto es apenas el inicio de esta búsqueda de una “F1 más igualada, sí, pero sobre todo más competitiva y divertida”.

Visto lo visto, habrá que darles un margen de confianza a la espera de los frutos de estos ajustes. Pero sin perder de vista que cada vez se habla con más fuerza del regreso de los motores V8 a los Grandes Premios. Alimentados con gasolina totalmente sintética, eso sí. Pero esto no sería antes de 2031… a no ser que se mantenga el bloqueo en el estrecho de Ormuz y tengamos que acabar echando gaseosa al depósito de nuestros coches en lugar de gasolina.

Hay datos que indican que algo está cambiando. En el reciente GP de los Países Bajos, hace unos días, hubo sesenta paradas en boxes, diez estrategias de neumático distintas… y más de 40 adelantamientos; cifras sorprendentemente altas en este escenario donde sobrepasar a los rivales nunca fue sencillo. La despedida de Zandvoort de la F1 estuvo marcada por diversos factores: llovió antes de la salida, hubo bandera roja en la primera vuelta tras el accidente de Verstappen, la degradación de los neumáticos fue superior a la prevista, acabaron entrando en escena los tres tipos de neumáticos, y apareció un SC crucial en la parte final de la carrera. Esa suma de factores hizo que la estrategia inicialmente prevista de una sola parada se fuera al traste.

Otros ejemplos: Las Vegas, una carrera donde el espectáculo no estaba en la pista, aportó 99 adelantamientos el año pasado. A ver qué pasará en noviembre allí, y si volvemos al sopor de las primeras ediciones o a la caña de 2025.

Y el más cercano: Catalunya, donde se había consolidado el mito de que los adelantamientos eran imposibles. De un único adelantamiento en la carrera de 1999 se ha pasado a los más de 75 que ha habido este año. La supresión de la chicane antes de la última curva ha tenido mucho que ver, sí; y sobre todo los cambios destinados a potenciar la eficiencia aerodinámica de los monoplaza han resultado fundamentales en este cambio de paradigma.

Terramar / Cupra

¿Qué puede pasar entonces en Monza este fin de semana? Pirelli tiene gran parte de responsabilidad en potenciar el espectáculo, o no. En el trazado del “Parco”, el “gomista” italiano juega en casa. La historia nos explica que la tendencia general ha sido apostar por unos compuestos más bien duros, lo que contribuye poco al show. Pero si esta vez se la jugaran un poquito más de lo habitual (suelen ser muuuy conservadores…) puede que la carrera se alinee con esas “metamorfosis” que hemos visto en trazados como los citados: Zandvoort, Las Vegas, Catalunya… Ellos tienen la palabra.

Así pues: este GP de Italia se presenta interesante, y más tras conocer la renovación del vigente campeón, Lando Norris, que continuará con McLaren al menos hasta finales de 2030, y que en los Países Bajos volvió a estar especialmente atinado.

Que Ferrari corra en casa siempre es motivo de interés, con la presión adherida que ello supone. Pero esta vez aún más, por las novedades que incorporan en su motor y por la emoción de ver un coche cuya decoración rendirá homenaje a Michael Schumacher, 30 años después de su primera victoria con Ferrari que marcaría la década prodigiosa del Kaiser con los de Maranello.

Y también es enorme la expectativa por ver hasta dónde puede llegar el remozado motor Honda del Aston Martin de Fernando Alonso en un circuito que pone a prueba este elemento de forma irrefutable.

Por no hablar de la emoción de los tifosi que verán como uno de los suyos, Kimi Antonelli, llega líder a casa… después de muchos años de sequía. Bienvenidos al Templo de la Velocidad.