Los intocables de Hansi Flick

A punto de volver a ganar una nueva liga y tratando de terminar la temporada con las mejores sensaciones posibles llega el momento de empezar a mirar al futuro y a la temporada que viene a través del mercado de verano. Ya han aparecido las primeras listas y los primeros nombres de los futuribles y lo que es más importante, los puestos prioritarios a cubrir. Un portero, un central, un lateral, un extremo y un delantero centro son puestos a mejorar, lo cual no quiere decir que se puedan reforzar todos.

Luego está el importante capítulo de las salidas y de los transferibles que deben ayudar a poder invertir dinero en las nuevas adquisiciones. Unas buenas ventas o salidas como la que se contempla de Ansu Fati al Mónaco darán mucho más margen de maniobra al Barcelona y a Deco.

Y luego están los intocables, aquellos futbolistas sobre los que se va a sustentar el futuro Barcelonay que como su propio nombre ya indica son intransferibles dentro de esta plantilla. Todos tienen un previo, evidentemente, e incluso una fuerte cláusula de rescisión pero hay jugadores por los que ni el entrenador ni la dirección deportiva ni la junta directiva escucharían ofertas. Me atrevería decir que son media docena.

El número uno indiscutible que es la piedra angular del proyecto, es Lamine Yamal. Sobre él se basará el Barcelona ojalá de la próxima década. Sus 19 años en junio son un billete al futuro muy prometedor detrás de él hay otro jugador estratégico sobre el que armar y construir un gran Barça

Pedri. El tinerfeño debe ser el cerebro y la base donde se guarden las esencias del estilo de juego del Barcelona. Otro jugador joven sobre el que empezar a mirar el futuro. Hay Pedri para rato.

Y el tercero sería el bastión y líder de la defensa. Pau Cubarsí. Está creciendo a pasos agigantados y su progresión y rendimiento en esta recta final de la temporada, invitan a pensar en un auténtico líder sobre el que construís la defensa en unos años. También es tan insultantemente joven que garantiza perdurar el estilo muchas temporadas más.

Cerca de ellos incluiría a Joan García. Flamante fichaje y nuevo internacional que podría lograr todo un Zamora en su primera temporada. Sería el cuarto mosquetero y una granaría en un puesto tan difícil como es de portero.

Y a partir de aquí, ya habría más debate. Fermín López entraría en un siguiente escalafón de jugadores con gran futuro, arraigados en el club, con enorme sentimiento culé que debería formar parte del futuro núcleo duro del club. O Gavi, carismático, querido, involucrado, líder que suma mucho en un grupo tan profesional.

Es importante que la base del club tenga sentimiento azulgrana y transita a los nuevos los valores de jugar en u club como el Barcelona. El resto de jugadores no tiene el peso que puedan tener estos, por edad, vinculación al club o rendimiento. Sobre los intocables de Hansi Flick debería armarse un Barcelona muy poderoso que asalte de nuevo la conquista de la Champions League, la nueva obsesión del barcelonismo.