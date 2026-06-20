La factor anímico mató a un Barça sin 'Plan B'

Lo mejor de estas 'palizas' es que la final de la Liga Endesa no es a ida y vuelta. Hay que ganar tres partidos antes que el rival y da igual hacerlo por un punto en la prórroga como hizo el Barça el jueves en el primer partido (112-113) o con una exhibición en las dos partes de la pista como han hecho los 'taronges' este sábado en el segundo (102-75).

¿Cómo puede haber tanta diferencia entre dos partidos con tan solo 48 horas de diferencia? Quizá habría que analizar dos aspectos: el puramente baloncestístico y el anímico. Empecemos por el primero. Desde el primer momento, la épica victoria del jueves me pareció engañosa, al estar basada en un impresionante 19/38 en triples (más de la mitad de los puntos) casi imposible de repetir.

Pedro Martínez es un 'maestro' de los banquillos por algo y tenía claro que el Barça no repetiría ese porcentaje. Y menos todavía si realizaba algunas modificaciones defensivas, con 'dos contra uno' con Punter y con Clyburn. El neoyorquino falló los dos triples que intentó y el ex del CSKA, los tres. El bagaje colectivo fue un 4/21, con continuos fallos que fueron desactivando los ataques.

El Valencia Basket sabe que tiene 100 puntos en sus manos si hace las cosas medianamente bien, ya que al menos un cuarto de ellos llegan tras canastas fáciles en transiciones o a la contra, aprovechando que al Barça le cuesta bajar... con mención especial para Willy Hernangómez, para Fall o para un Satoransky que bastante ha hecho con jugar sin estar a tope.

Joel Parra le echó casta hasta el final / EFE

"Nuestro desacierto está siendo clave. Hemos fallado cinco canastas debajo del aro y algún triple liberado. Así es muy difícil", explicaba Xavi Pascual en el descanso cuando el marcador reflejaba un 47-38 al que se había llegado con un parcial de 2-13 en el ecuador del segundo cuarto. Había partido.

Ahí quizá entró el factor anímico. El verse 0-1 arriba con la seguridad de estar en condiciones de ganar el título en el Palau. No es que el Barça bajase los brazos, sino que empezó a ver que no tenía demasiado sentido matarse en un partido que tenía ya casi imposible, con otro a dos días vista. Mención especial ahí para dos 'guerreros' como Brizuela y Joel Parra.

Lo peor quizá es que el Barça no tuvo 'Plan B'. Salió a jugar a lo mismo que el jueves y apenas tuvo cintura cuando vio que eso le conduciría a la derrota. El resto de cifras tampoco ayudaron. 42 a 34 en rebotes, con un 16-6 al comienzo del segundo cuarto. 15 asistencias por las 20 locales y al menos tres ataques en los que agotó la posesión sin tirar.

El cuadro 'taronja' vuelve a ser favorito, pese al factor pista. No obstante, Xavi Pascual y sus jugadores han logrado algo que parecía quimérico tras aquella última jornada liguera en la que rozaron el ridículo ante su rival en la final (77-102). La final está viva, aunque este sábado me esperaba algo parecido a lo sucedido. Ahora toca liberar la mente y salir con el cuchillo entre los dientes en el Palau. Y la afición... si no hay lleno el lunes, ¡apaga y vámonos!