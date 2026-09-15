Cuando la intensidad define el salto

El salto de calidad del Barça de Hansi Flick no se explica únicamente por el talento de sus futbolistas, ni por la idea de juego de su entrenador. Ambas cosas son ya un sello. Este equipo tiene calidad para dominar con el balón, jugadores capaces de interpretar los espacios y una propuesta reconocible que pretende jugar siempre lejos de su portería. Pero su verdadera diferencia empieza en la voluntad de competir cada acción como si de ella dependiera el partido.

La intensidad es el gran fichaje de este Barça. No entendida como correr sin sentido, acumular kilómetros o convertir el fútbol en un ejercicio atlético, sino como la capacidad de hacerlo todo un punto por encima del adversario. Presionar antes de que el rival pueda levantar la cabeza. Reaccionar inmediatamente después de una pérdida. Atacar el área con más jugadores. Defender hacia adelante y no conceder una jugada porque el marcador parezca resuelto.

Flick ha construido una idea exigente. La defensa adelantada, la presión colectiva y el juego vertical necesitan concentración, solidaridad y valentía. Basta con que un futbolista llegue tarde para que el sistema se rompa. Por eso el entrenador alemán no solo ha ordenado al equipo: ha elevado su temperatura competitiva. Ha convencido a la plantilla de que el talento no exime del esfuerzo, sino que lo hace todavía más obligatorio.

El Barça tenía una plantilla extraordinaria, pero ha decidido complementarla con los jugadores que permitían defender esta necesaria idea para optar a todo. La calidad permite imaginar. La intensidad convierte esa imaginación en control y dominio.

Y en el centro de esta transformación aparece el capitán Raphinha. El brasileño representa mejor que nadie la cultura que Flick ha instalado. Corre, presiona, aparece, insiste y vuelve a empezar. No juega como si el talento le concediera privilegios, sino como si tuviera que ganarse cada minuto. Puede fallar una acción y decidir la siguiente. Puede llegar al área y, segundos después, estar ayudando al lateral. Su fútbol transmite una voracidad contagiosa.

Tan contagiosa que ha alcanzado incluso a Lamine Yamal. Lamine podría elegir otro camino, el que esta semana defendió en rueda de prensa Mbappé. Podría administrar su enorme talento, reservarse para la jugada definitiva y aceptar que el equipo trabajara para entregarle el balón en condiciones favorables. Podría decidir ser Mbappé, pero ha escuchado a Raphinha. Esa evolución cambia su dimensión como futbolista y también la del equipo. Cuando el jugador con mayor talento acepta competir como el más necesitado, nadie puede concederse una pausa.

Ahí está la auténtica victoria de Flick. No en haber añadido sólo calidad, si no esfuerzo, consiguiendo que ambos conceptos dejen de parecer incompatibles. Este Barça juega bien porque tiene grandes jugadores y una idea valiente. Pero se sitúa un peldaño por encima porque quiere cada partido, cada balón y cada acción un poco más que el rival.

La intensidad no garantiza ganar siempre. El fútbol conserva demasiados accidentes para permitirlo. Pero sí garantiza algo fundamental: que el Barça no renuncie a ser reconocible, dominante y añada voracidad. Antes, el talento explicaba al equipo. Ahora también lo explica su hambre.