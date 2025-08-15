Unas inscripciones que obligan a mirar el reloj (otra vez)

Rashford sufrió el clima de la gira asiática / Quique García / EFE

Cuando lean estas líneas hoy faltarán algo más de 24 horas para que el Barça arranque LaLiga en Son Moix y volvemos a tener esa sensación de 'déjà vu'. Tres fichajes por inscribir y el barcelonismo vuelve a mirar el reloj con más inquietud que ilusión. Lo de Joan Garcia parecía cuestión de horas tras el visto bueno médico al informe de la lesión de Ter Stegen, que habilita la inscripción por baja de larga duración. Sin embargo, no sucedió ayer como estaba previsto.

Rashford, el otro gran fichaje, se entrena con sus nuevos compañeros y transmite compromiso. Pero de momento es solo un jugador del Barça en la web oficial, no en la lista de LaLiga. Bardghji, por su parte, asume con paciencia que su momento llegará, aunque sea después de que se resuelvan los casos del guardameta y del futbolista inglés.

En los despachos se trabaja contrarreloj: auditorías, aprobación de la venta de asientos VIP del Spotify Camp Nou, aval de la junta para cubrir los siete millones de déficit de las secciones… El objetivo, volver a la regla 1:1 en el ‘fair play’ y que Hansi Flick pueda contar con todos. No es solo una cuestión de Joan y Rashford: también están pendientes Szczesny, Héctor Fort y el todavía mermado Marc Bernal, aunque estos últimos podrían jugar con ficha del filial y no preocupan de inmediato en esta primera jornada del campeonato liguero.

Pero la duda vuelve a ser: ¿por qué, otra vez, al límite? La respuesta está en una asfixia económica que sigue condicionando la planificación deportiva antes del inicio de una nueva campaña y en una burocracia que se eterniza. Y mientras, el debut de mañana se acerca. Mallorca espera, la Liga empieza y, por ahora, Rashford y Joan Garcia siguen siendo, sobre el papel, espectadores de lujo, con una afición que se pregunta, una y otra vez, si los dos fichajes vestirán de corto en el primer partido de la temporada.