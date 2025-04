Iñigo, el líder que detectó Flick nada más llegar

Iñigo Martínez se ha convertido en el gran referente de la defensa de Hansi Flick / Valentí Enrich / SPO

Una de las primeras decisiones que tomó Hansi Flick como entrenador del Barça, si no la primera, fue pedir al club que resolviera urgentemente la inscripción de un jugador que no había tenido una gran incidencia la temporada anterior y que por su edad no se le podía prever demasiado futuro. Este jugador era Iñigo Martínez y casi in extremis, a veinticuatro horas del primer partido de Liga contra el Valencia, se le pudo inscribir gracias a la carambola de la lesión de Araujo. El técnico alemán vio en el central vasco el seguro de vida que necesitaba el sistema defensivo de su equipo y al líder que él mismo precisaba sobre el terreno de jugo.

Flick estaba en lo cierto. Iñigo es un central seguro, experto, fuerte, la piedra angular de la defensa y un jugador que imprime carácter al equipo. El entrenador detectó rápidamente que sería el hombre que iba a marcar la línea en la táctica del fuera de juego.

Mejor central español durante muchos años en el Athletic, Deco supo ficharle con la carta de libertad en una operación que muchos no entendieron. ¿Un jugador veterano teniendo a Koundé, que todavía quería ser central, Araujo y Christensen? Pues sí, precisamente por esa veteranía y personalidad que siempre demostró, Iñigo iba a ser importante.

El primer año tuvo mala suerte con las lesiones, pero esta temporada es imprescindible, el sheriff de la defensa y el mentor que cuida de que Cubarsí siga en línea ascendente. El líder veterano y la joven y futura estrella, la combinación perfecta, la mejor pareja de centrales del campeonato. Otro acierto de Flick. Y de Deco.