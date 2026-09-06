Inicio excelente del Barça

El inicio de la temporada blaugrana es excelente, aunque sea verdad aquello de que siempre se puede mejorar. Pese a que su entrenador, Hansi Flick, dijera que hasta octubre no podrá verse la mejor versión del equipo por culpa del Mundial y la pretemporada atípica a que se han visto obligados, con los futbolistas incorporándose a cuentagotas, en los tres partidos jugados se ha visto buen juego, con variantes nuevas e interesantes.

Tres victorias contundentes y el liderazgo desde el primer momento. Claro, compartido con un Real Madrid que fallará poco, a pesar de la derrota ante el Betis del pasado viernes. La secretaría técnica, con Deco a la cabeza, se ha movido bien, tanto en lo que se refiere a las salidas como a las incorporaciones. Ha sido un acierto fijarse en jugadores como Gordon y Adeyemi -gusten más o menos- de contratación rápida y discreta, y no entrar en disputas por jugadores que sus clubes no quieren dejar marchar y tienen argumentos suficientes para impedirlo.

Por eso no me parece ningún fiasco que no haya venido Julián Álvarez, al contrario. Tal y como ha ido la negociación con el Atlético de Madrid y con el posicionamiento fuera de lugar de sus dirigentes, es mejor incluso. Ningún jugador de talento está de más en una plantilla, pero el potencial de que dispone el Barça esta temporada, a priori, parece superior al de las anteriores. Y cuento con Hamza Abdelkarim, aunque la llegada de Gabriel Jesús seguro que le quitará oportunidades.

También me gusta que Flick se fije en los canteranos y que haya confiado en Xavi Espart. El equilibrio entre una mayoría de jugadores formados en casa y los fichajes ha sido siempre la clave del éxito del Barça. Por eso es inteligente buscar talento para formar, ya sea desde la base o directamente a través del juvenil o el Barça Atlètic. Y todavía hay un elemento más positivo, y es que por primera vez en muchas -demasiadas- temporadas se han podido inscribir sin problemas a todos los jugadores. Es lo que debería ser y no debería merecer elogio alguno. Pero, venimos de donde veníamos, por lo que también hay que ponerlo de relieve.