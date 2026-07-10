Una iniciativa elogiable y necesaria para reivindicar la historia del Barça

¿Qué sabemos de la historia del Barça? Más allá de lo que cada uno haya vivido a nivel personal, solemos conocer muy poco la historia de nuestro club.

Si nos sacan de Gamper, Kubala o Cruyff es probable que nos cueste enumerar grandes jugadores o entrenadores que son leyenda del Barça y que no hayamos visto jugar.

Mitos como Josep Samitier, Paulino Alcántara o César y figuras tan relevantes como Daucik, Helenio Herrera o Rinus Michels son solo pequeños ejemplos de nombres que todo buen culé debería saberse al dedillo.

Samitier es una leyenda del Barça / Archivo

Hay que reconocer que más allá de cuatro tópicos, los barcelonistas conocen su historia de manera muy superficial. ¿Alguien se imagina que en 100 años, los futuros culés se puedan olvidar de Guardiola, Xavi, Iniesta, Cubarsí o Samuel Eto'o? Damos por hecho que Messi o Lamine serán recordados pero ¿no merecen estas y otras figuras entrar a formar parte de los libros de oro del club?

Con los ojos de hoy nos parecería una barbaridad que los que hoy son ídolos fueran olvidados. Y en realidad es lo mismo que le sucede en la actualidad a la mayoría de culés con muchos nombres relevantes de la historia de su club que han quedado totalmente olvidados por el paso del tiempo.

Una fotografía inédita de Paulino Alcántara / FCB

En este diario hemos contado durante muchos años con el trabajo impecable y riguroso de David Salinas que ha ido sacando del olvido centenares de historias del Barça que vale la pena reivindicar. El legado de Salinas, como el de Toni Closa y tantos otros, lo estamos intentando mantener y potenciar en SPORT.

En un sentido muy parecido hay que aplaudir la iniciativa del Barça de crear una nueva cuenta de Instagram para sacar a la luz fotografías y detalles, muchos de ellos inéditos, del Barça de todos los tiempos.

Se trata de fcbhistoria, una cuenta creada por el Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona, con la colaboración de la Comisión de la Memoria Histórica, que ya está en marcha y está siendo un éxito.

La cuenta fcbhistoria está sacando a la luz detalles inéditos del Barça de otras épocas / FCB

Está iniciativa merece el aplauso porque acerca a los aficionados y socios culés a su propia historia e identidad. El Barça actual no se entiende sin conocer lo que han aportado al club figuras como Guardiola o Cruyff però hay muchos más personajes a reivindicar.

Desde estás líneas recomendamos entrar cada día en esta cuenta oficial del club y disfrutar del Barça de siempre. Este club no nace con Kubala ni con Cruyff o Messi.

El Barça tiene más de 125 años de historia y es el momento de que los culés se sientan orgullosos y conozcan muchos episodios y personajes que han sido determinantes para que el Barça sea lo que es hoy. Vale la pena. Enhorabuena al Barça por esta iniciativa tan acertada.