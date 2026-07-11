El “infantinocidio”

La verdad es que antes de que comenzase el Mundial de fútbol pensaba que debido a la diferencia horaria vería menos partidos de los que he acabado mirando. Si bien al comienzo de las eliminatorias había encuentros de poco interés, como puede ser un Uzbekistán - República del Congo, a medida que avanzaban las jornadas se fueron descubriendo algunos equipos, especialmente africanos, que han dado la sorpresa por la calidad de su juego.

Quiero destacar el “buenrollismo” entre aficiones, en contraposición a los enfrentamientos brutales a los que nos tienen desgraciadamente acostumbrados los hooligans en las competiciones europeas y domésticas de Europa y Sudamérica. Por lo visto junto a las selecciones no se forman grupos violentos en el Mundial como los que se organizan con los colores de los clubs.

En lo extradeportivo, leímos el exceso de celo de las fronteras estadounidenses y la expulsión y deportación del somalí Omar Artan, mejor árbitro de África (2025); pero eso fue poca cosa hasta que llegó el episodio en el que Donald Trump ordenó retirar la sanción impuesta a Balogun por una entrada digna de roja directa que le suponía no poder jugar la eliminatoria frente a Bélgica.

Pues bien, al presidente de la FIFA Gianni Infantino le faltó tiempo para obedecer las órdenes del todopoderoso presidente y posponer la sanción “para si eso más adelante”. Con esa bajada de pantalones el sumiso Infantino ha cavado la tumba de su reputación y ha quedado como un mediocre puesto a los pies de Trump, el cual, por cierto, y eso no sé si Infantino se lo esperaba, apareció ante la prensa alardeando abiertamente de su llamada al presidente de la FIFA: para que se le retirara una sanción que no debía habérsele impuesto porque la falta no fue tal y, por si fuera poco, para comentar que consideraba al árbitro brasileño Raphael Claus un sospechoso al que no se le debería de dar crédito.