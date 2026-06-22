Infalible: cuanto más se parezca al Barça, mejor es España

Se acabaron los experimentos y los equilibrios políticos. De la Fuente entregó el mando a Lamine, colocó a Pedri en su hábitat natural de organizador puro y Dani Olmo recuperó la titularidad que no debería haber perdido. Evidentemente, hay un partido si juega Lamine de inicio y otro si no juega, y bastó un uno contra tres del '10' del Barça a los treinta segundos para amedrentar a la defensa de Arabia y condicionar todos los ataques de España desde el primer minuto.

Fue suficiente que Lamine jugara solamente media parte para dejar el sello de su impresionante jerarquía: da igual si está solo al cincuenta por cien, él es la estrella y el único que puede conducir a España hacia lo más alto. A su vera creció todo el equipo y la velocidad de la pelota volvió a ser la de siempre.

Arabia Saudí no es precisamente una potencia mundial, pero menos lo era Cabo Verde; de lo que se trataba, simplemente, era de ajustar las piezas y aplicar el sentido común. Lamine se fue al descanso con el partido ya totalmente finiquitado, y aunque todo lo que sucedió después fue puramente anecdótico, Pedri siguió su recital, acompañado, como debe ser, por Dani Olmo y por un majestuoso Rodri, conformando uno de los mejores tríos imaginables en cualquier mediocampo del mundo.

En realidad, lo que sucedió ayer fue algo tan sencillo como que España volvió a parecerse al Barça, con sus mismos liderazgos y su mismo dominio. La fórmula mágica del éxito de España es, desde hace casi dos décadas, la misma: clonar el juego del Barça y hacer jugar al máximo de jugadores blaugranas —o de inspiración blaugrana, que viene a ser lo mismo. Desde 2010 en Sudáfrica, cuando Vicente del Bosque tuvo la gran inteligencia de entender que no hacía falta inventar nada, el camino hacia la gloria en la selección española está más que trazado.

En el primer partido, De la Fuente tuvo un ataque de entrenador, agravado por la inoportuna lesión de Lamine. Ayer las aguas volvieron a su cauce. Lamine ejerció su enorme influencia en el resultado y Pedri volvió a dominar el juego a placer. Se confirmó una vez más el principio infalible: cuanto más se parece al Barça, mejor es España. Contra Arabia volvió a sus orígenes y de repente vuelve a estar en el grupo de las favoritas. El fútbol, a veces tan complicado, otras veces tan sencillo.