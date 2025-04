La inextricabilidad del éxito

Flick, en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid / VALENTÍ ENRICH

La temporada empezó con el fichaje de Kylian Mbappé y la sensación de que el Madrid sería imparable. Los títulos se le daban por supuesto y el madridismo parecía dar por sentado la temporada del septete. Mientras el Barça, (porque aunque su entrenador Hansi Flick diga que no se deben comparar con el Madrid, competir no es otra cosa que compararse), hacía manos y mangas con el límite salarial para inscribir a jugadores en la Liga y se encomendaba a un entrenador alemán de mal recuerdo y a un grupo de chavales recién salidos de la cantera. Aquel verano, pintaban bastos.

A punto de entrar en el tramo final de la temporada, ninguno de esos agüeros se han cumplido. Ahora es el Barcelona quien parece que tenga que ganar todo lo que le queda por jugar y que el Madrid tenga que perderlo todo de uno en uno. Pero, a saber. No deja de ser una cuestión de expectativas y de empeñarse en encontrar explicaciones simples y personales a un fenómeno, el de los éxitos deportivos, que es completamente inextricable. No aprendemos. Con lo sencillo y sano que sería sentarse delante del televisor o en el asiento que toque del Estadio y disfrutar del fútbol sin haberse preguntado y hoy, ¿qué haremos? ni, mucho menos, habérsela respondido.

Ahora se concluye que la situación tan positiva que vive el Barça, esa transformación que nadie había sido capaz de ver a venir, lo de si en verano nos hubieran dicho…, pues resulta que se debe a Hansi Flick, casi en exclusiva. Y claro que él es un factor, quizá el más relevante. Pero el club se equivocaría mucho si se conformara con esta explicación simple y personal. No hiciera un análisis más profundo de todas las decisiones que se han tomado, voluntaria o forzadamente, y que han cambiado la dinámica del equipo y, sobre todo, cayera en la tentación de darlo por bueno y no aprovechara la ocasión para resolver los problemas de fondo que continúan y que pueden comprometer este mañana tan estimulante que se vislumbra.