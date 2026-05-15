La indefinición del Barça debe acabar ya

Mientras el equipo se prepara para las últimas jornadas y para el asalto a las eliminatorias por el título en la Liga Endesa, el proyecto para la próxima temporada se está encallando con malas noticias sobre fichajes que parecían estar muy cerca y, sobre todo, por las dudas de Xavi Pascual. Y (según nos habían vendido), el de Gavà era clave en clave de futuro.

La indefinición del técnico es lógica. A nadie le gusta que lo engañen y, cuando lo hacen, se previene para que no vuelvan a jugársela. Uno pierde en las Ramblas una vez con los trileros, pero no suele haber segunda vez. El artífice de la segunda y última Euroliga en azulgrana cumplió al relanzar el equipo y el club no realizó en enero los fichajes que le prometió.

Y claro, de esos vientos vienen estos lodos, en forma de continuas lesiones y de jugadores 'tocados' que han reducido dramáticamente la cantidad de jugadores disponibles. Los ejemplos son odiosos y, en este caso, aún más. Mientras Scariolo ha tenido que descartar a tres jugadores en cada partido si están todos sanos, Xavi Pascual se ha visto obligado a citar a Sayon Keita, Nikola Kusturica y/o Daniel González.

Xavi Pascual, esta temporada en un tiempo muerto / ACB PHOTO

El técnico lleva tiempo abogando por el fichaje del histriónico Mike James. El estadounidense no tiene pasaporte, está a tres meses de cumplir 36 años y es una apuesta personal, ya que ambos coincidieron en el Panathinaikos, pero en el club (con buen criterio en este caso) no lo tienen tan claro. ¿Confías en tu entrenador o no confías? Además, Sylvain Francisco se ha alejado mucho y Alpha Diallo acabará en Dubai.

Hasta aquí, los motivos de un Xavi Pascual que tiene mucha razón. El problema es que esta indefinición no puede durar más, puesto que en mes y medio quedan libres muchos jugadores y es clave saber cuanto antes quién va a dirigir la nave. Aunque claro, a Joan Peñarroya le dieron una plantilla en la que no tuvo ningún margen de maniobra. Es como empezar el nuevo Palau por el tejado. ¿Se empezará algún día? Que ésa es otra.

Y claro, prueben a dejar un trozo de pan con mantequilla en medio de un parque alejado de la ciudad... pues se lo acabarán comiendo. Ese trozo de pan es a día de hoy el Barça de baloncesto y por ello el Dubai Basketball no ha tardado en tratar de echar sus redes sobre Xavi Pascual, mientras que el club podría haber tanteado ya a Ibon Navarro por si acaso.

Xavi Pascual quiere liderar un proyecto sólido / EFE

¿Saben si a Ibon Navarro le interesa jugar con un 'cinco' puro como Josh Nebo y con otro con poco tiro exterior como Moses Wright? El vasco alcanzó la gloria en Unicaja con interiores capaces de lanzar de tres como Osetkowski, un estilo de juego similar al de Pedro Martínez en el Valencia Basket con Nate Reuvers y Matt Costello como 'cincos' bastante exteriores.

El Barça iba bien con la planificación de la próxima temporada, pero el fiasco con Diallo es un golpe muy duro al tratarse de un especialista defensivo y no extranjero de los que no hay en el mercado. Eso sí, acaba siendo 'pecata minuta' si hay dudas hasta con el patrón. En resumen, Xavi Pascual tiene motivos de sobra para no seguir, pero debe manifestarse cuanto antes. O deberán obligarlo a que lo haga.