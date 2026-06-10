No sé si la victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid y la cola que trae la llegada de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu es o no buena para el Barça. Ahora, mal vamos si la salud del club blaugrana depende de quiénes son el presidente y el entrenador merengues. Personalmente, lo que me provoca una y otra elección es una sensación de incredulidad y hartazgo.

Me parece insólito que una persona de 79 años y con 23 años de presidencia aún tenga ánimo de volver a presentarse y de hacer todos los trapicheos posibles para ganar las elecciones. Solo me lo sé imaginar en personas que no tienen más interés en la vida, algo que encuentro triste y pobre, miserable, con un ego colosal que les lleva a creer que la entidad solo puede ir bien con ellos y con un interés por el cargo que solo responde a razones de poder y codicia. Ya comprendo que en el caso de Florentino Pérez deben confluir las tres circunstancias. Claro que en una empresa privada permitirlo depende de los propietarios y accionistas, o de los socios en el caso del Real Madrid y demás clubs deportivos. Sin embargo, no estaría de más que la normativa deportiva pusiera límites cuando a los responsables les escasea la sensatez.

De la vuelta de Mourinho nos hartaremos, seguro. El portugués ha demostrado sobradamente ser un mal educado y un mal deportista. Tampoco parece un entrenador de otro mundo, por mucho que Pérez diga que les levantó el nivel y que gracias a él ganaron después seis Champions y que él mismo se proclamara ser el número uno. La verdad es que tiene un palmarés discreto y su paso por los banquillos de equipos de medio mundo no ha transformado el fútbol en ningún aspecto. Se marchará sin haber dejado huella, tan sólo un dedazo vergonzoso. No sé cómo le irá al Madrid con Pérez en la presidencia y Mourinho en el banquillo, lo que tengo claro es que será un fastidio.