Inaceptable e injustificable

Joan Laporta durante su comparecencia ante los medios / JAVIER FERRÁNDIZ

Hagamos este ejercicio. Imaginemos que somos socios/accionistas de una compañía muy importante y que sus gestores/administradores, puestos en esos cargos por sus dueños (los socios/accionistas), deciden, en el marco de sus competencias, ceder la explotación de unos de los activos de la compañía en cuestión a unos terceros durante 30 años a cambio de una cantidad de dinero.

Bien. Llegada la junta de accionistas, estos preguntan a los administradores detalles de la operación: a qué empresas se han cedido la explotación comercial de esos activos, en qué países se encuentran, si ha habido comisiones, y quienes son los dueños de esas empresas. Y la respuesta de los gestores (CEO o representantes del comité de dirección) es que no lo pueden explicar porque es materia confidencial: ni el nombre de los países, ni el nombre de las empresas, nada, solo algunos detalles económicos.

Les puede asegurar que, si eso ocurriera de verdad, no trascurriría ni un día para que los accionistas acudieran a la justicia o a un órgano competente para denunciar a esos administradores... si no es que los pusieran de patitas en la calle. Eso, exactamente eso, es lo que ha ocurrido con la cesión de explotación de los asientos VIP del futuro Camp Nou. Nadie sabe qué países son, qué empresas son...Y no pasa nada.

Miren, ustedes recodarán perfectamente que un socio del FC Barcelona llamado Jordi Casas llevó el llamado ‘Caso Neymar’ a la Audiencia Nacional. No hace falta que detallemos las consecuencias que tuvo aquella acción (Casas retiró la demanda a finales de 2014) ni que hagamos referencia a lo que explicó el comisario Villarejo. No, no estamos aquí para ahondar en ello, por grave que fuera.

Así serán los palcos VIPS del nuevo Spotify Camp Nou / David Bernabeu

Lo saco a colación porque les quiero transcribir textualmente lo que manifestó el abogado de Jordi Casas, Felipe Izquierdo, cuando le preguntaron por las consecuencias de la demanda de su cliente en la Audiencia Nacional: “Decidió ir a los tribunales porque la actual directiva del Barça le trató muy mal cuando pidió explicaciones sobre el fichaje de Neymar. Así que la culpa de la actual situación no es de mi cliente, sino de aquellos que no respondieron a tiempo a esa consulta de un socio que pedía explicaciones".

Es decir, un socio, solo uno, tuvo la capacidad de hacer saltar por los aires el ‘Caso Neymar’ y resulta que la actual junta directiva ignora olímpicamente a los miles de socios (sí, sí, miles...) que representan los nueve grupos de opinión que han pedido por escrito algo tan sencillo como es información y transparencia. ¿Qué diferencia hay entre aquel ‘Caso Neymar’ y este tema de los asientos VIP? Ninguna.

Si el FCB no lo explica es porque alguien tiene algo que esconder y no quiere que se sepa toda la verdad de esta operación. De lo contrario, no se entiende esta opacidad y falta de transparencia con los dueños del club. A veces me da la sensación de que unos pocos lo tienen secuestrado para beneficio propio, de lo contrario no comprendo este hermetismo en algo tan relevante como es informar de una operación de esta dimensión... ¡a 30 años vista!

Igual la solución está, como hiciera Jordi Casas, en acudir a la justicia. En aquel entonces, los que mandan ahora en el FCB, aplaudieron la decisión de aquel socio y criticaron sin piedad a Sandro Rosell y su junta. Vivir para ver.

Y ya que hablamos de ver... Me explican que el comisionista e intermediario israelí Pini Zahavi fue visto con Joan Laporta y el director financiero del FCB, Manel del Río, en el vestíbulo del hotel de Mónaco con ocasión del partido de Champions League del Barça. Muy poco tiempo después Laporta y Del Río volaron a Qatar... donde estaría ubicada una de las empresas que habría comprado los derechos de explotación de uno de los paquetes de los asientos VIP. A Dubai, donde se cree que está la segunda empresa, viajaron varias veces durante 2024 dos directivos más del FCB. No se preocupen. Se tardará más o se tardará menos, pero al final toda la verdad saldrá a la luz.

Y otra pregunta: ¿es cierto que dentro de ese acuerdo con las dos empresas árabes hay un importante paquete de asientos para el palco presidencial del Camp Nou? También estaría bien saberlo.

Igualmente me explican que ese negocio ya se habría acordado en una junta directiva antes del verano con la multinacional estadounidense Legends, también colaborador del Real Madrid en la explotación de Santiago Bernabéu... pero se ve que donde dije digo, se dijo Diego y en septiembre se empezó a trabajar la vía de los países árabes. Ya lo ven, el FCB es un gran ejemplo de transparencia.

A mí, sinceramente, lo que más me asombra de todo lo que está pasando (ISL, Limak, financiación Espai Barça, Aramark, Darren Dein/Nike...) es cómo es posible que los miembros de la junta directiva del FCB digan amén a todo sin rechistar, sin indagar, sin hacer preguntas. De algunos, lo entiendo. De otros, no.