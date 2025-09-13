Inaceptable gestión con Lamine Yamal

El delantero de la selección española recibe órdenes de Luis de la Fuente / EFE

Y al fin, Hansi Flick alzó la voz. En su momento y en su justa medida. Al acabar la rueda de prensa el propio Flick pensó que a lo mejor había sido muy contundente y duro en sus manifestaciones pero el sentir general es el de que era el momento y el tono adecuados.

El dato mata al relato. Lamine Yamal viajó a la selección con molestias y jugó mucho y regresa tocado, con más molestias y se pierde, seguro el partido de hoy ante el Valencia y muy probablemente el del jueves frente al Newcastle, ese es el dato, esa es la realidad de lo que ha vivido Lamine Yamal y el Barcelona en las dos últimas semanas. Y luego los hay que aún ponen el grito en el cielo cuando Iñigo Martinez, con molestias no fue a una convocatoria, y además de un club como el Barcelona que en este parón cedía siete jugadores a la selección absoluta, que se quedaron en seis por la lesión en el menisco de Gavi.

Hay cierto oscurantismo en los últimos días de estancia de Lamine Yamal con la selección. En el combinado se hablaba diariamente de molestias lumbares, de recuperación y de que el jugador entrenaba con normalidad cuando al parecer Lamine en Turquía, en Konya, solo saltó a los rondos iniciales y luego dejó de entrenar.

¿Es entendible que en estas circunstancias el futbolista juegue 73 y 79 minutos en los dos partidos que jugó el combinado nacional? Recuerdo que ante Bulgaria la superioridad fue clara desde los primeros compases y que al descanso el partido parecería sentenciado. Pero es que en Turquía, al descanso España ya ganaba por cero a tres y las molestias habían aumentado, y a los quince minutos goleaba ya cero a seis a su rival. ¿Que sentido tenía forzar la máquina con Lamine Yamal a sabiendas de que el jugador llegaba con molestias cuando el partido estaba sentenciado ? Solo recordar que en ese mismo partido su gran amigo Nico Williams tuvo que retirarse lesionado y se perderá más de un mes de competición. Se escondió incluso que solo hizo el rondo en la previa ante Turquía, lo que ya evidenciaba que no estaba en perfectas condiciones.

De la Fuente en las ruedas de prensa nos insiste en que la Máxima siempre con sus jugadores es LA SALUD, incide y reitera constantes veces este mensaje y un discurso en el que la salud de los jugadores es lo prioritario. Por las palabras del técnico del Barcelona, indicando que Lamine Yamal ya viajó con esas molestias de pubis a la concentración de la selección española y que además estaba tomando analgésicos por el dolor que arrastraba, no se han cumplido las premisas básicas de preservar la salud del jugador. Y no se le puede poner el peso de estas decisiones en un chico de 18 años, como que si Lamine Yamal debió pedir no jugar o jugar menos. Es un chico que apenas arranca en la Selección absoluta de España y que apenas tiene esos insultantes 18 años. Deben ser los servicios médicos de la federación los que preserven al jugador y el propio seleccionador los que tomen la decisión de parar. Al final la realidad es que juega casi enteros los dos partidos y regresa lesionado. Inaceptable.