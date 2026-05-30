La improvisación de Laporta y Deco

Aunque la presentación se retrasó más de lo que sería deseable por problemas burocráticos, lo cierto es que Anthony Gordon es ya jugador del FC Barcelona para las próximas cinco temporadas. Se retrasó la presentación del inglés en contraposición a la rapidez con la que la dirección deportiva azulgrana que lidera Deco cerró su fichaje. Primero con un acuerdo con el jugador y después con el Newcastle. El fichaje se venía cociendo desde hace semanas en silencio y se cerró en un abrir y cerrar de ojos. Una muestra más de la 'improvisación' con la que trabajan Deco y el presidente electo del Barça, Joan Laporta.

Especialmente al segundo se le ha acusado de improvisar con sus decisiones. Lo hicieron sobre todo sus rivales en las pasadas elecciones a la presidencia que acabó ganando por goleada. Nada de improvisación con Gordon, fichando ya a un futbolista importante pocos días después de acabar la temporada y antes del inicio del Mundial, sabiendo que la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá puede hacer aumentar de valor a cualquier futbolista.

No improvisar y tenerlo todo calculado es eso y también los planes que tienen para este verano tanto la dirección deportiva como la junta directiva en materia de fichajes. Se ha contratado ya a Gordon y se trabaja en más incorporaciones. Acabará llegando un delantero centro y son claros los movimientos que se han hecho ya con Julián Álvarez. El argentino quiere vestirse de azulgrana y era importante empezar a negociar pronto porque la operación no será fácil. Mateu Alemany, el director de fútbol profesional del Atlético de Madrid, se la tiene jurada a Laporta y Deco desde que tuvo que abandonar el Barça. El club 'colchonero', por ejemplo, inició ayer una triste campaña en redes contra el club azulgrana. Se verá lo que acaba pasando, pero el Barça seguirá reforzando su ataque.

Y posiblemente no sean los dos únicos fichajes que haga Deco este verano. Cancelo, Bernardo Silva, algún central... todo está abierto. Y así será porque no se improvisa en el Barça. Saben en el Spotify Camp Nou, porque así se lo han hecho saber desde LaLiga, que este verano, por fin, podrán operar con la regla del 1-1 a la que, por cierto, se ha llegado gracias al trabajo y no a la improvisación. Así pues, hay que aprovecharlo y construir una gran plantilla para la próxima temporada y también para la siguiente. Por lo que pueda ser. Porque en el verano de 2027 igual el Barça vuelve a estar fuera de la regla del 1-1 al tener que abandonar el Spotify Camp Nou para la colocación de la cubierta del estadio.

El trabajo hay que hacerlo este verano y lo saben Deco y Laporta. Nada de improvisación.