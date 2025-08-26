La impotencia de Gerard Martín

Marcus Rashford, Roony Bardghji y Gerard Martín durante un entrenamiento con el FC Barcelona / Valentí Enrich

Sin comerlo ni beberlo, Gerard Martín ha visto cómo su nombre aparecía en todas las salsas la última semana. La famosa inscripción que no llega, el ‘fair play’, la regla del 1:1, la rescisión de Oriol Romeu, las palancas. En varias ocasiones ha tenido Hansi Flick que responder a preguntas acerca del lateral de Sant Andreu de la Barca. Y siempre ha valorado su implicación y su importancia dentro del equipo. No es una situación agradable para nadie. Ni para el propio técnico germano, ni sobre todo para el futbolista.

Gerard fue el curso pasado una de las grandes revelaciones. No solo sirvió para dar descanso a Alejandro Balde, sino que ofreció minutos de calidad. Y en el último tramo de curso, cuando se estaba jugando el equipo las habichuelas, jugó de inicio y aportó mucho. Sin ir más lejos, en la final de Copa del Rey contra el Madrid o en la vuelta de semifinales de Champions en Milán. Con dos asistencias de alta escuela, por cierto.

FLICK, CON LA MOSCA

Volviendo al asunto de su inscripción, por ahora se ha visto impedido para debutar en esta campaña 2025/26 el ex del Cornellà. Se ganó la renovación y la ficha del primer plantel durante el transcurso de la temporada anterior y, por ahora, no ha podido viajar ni a Mallorca ni a Valencia. Muy a pesar de un Hansi Flick que anda con la mosca tras la oreja por no poder contar con él. También con Szczesny y Bardghji, que están en la misma situación, pero sobre todo por el lateral barcelonés.

Gerard Martín, durante un desplazamiento del Barça / FC Barcelona

Gerard le da a Flick un grado de fiabilidad y de versatilidad que valora mucho. Más aún desde que viene probándolo en el central zurdo por la marcha de Iñigo Martínez. Hansi ve mimbres a Martín para actuar en el eje de la zaga si las circunstancias lo requieren. Ya jugó allí en su etapa en el Cornellà. Y hay que reconocer que los últimos meses ha ganado muchísimo en finura en salida de balón y a nivel técnico en asociaciones.

LA IMPOTENCIA

¿Qué pasaría si fuera otro jugador el que estuviera en su situación? No es nada fácil entrenar a diario y ver que estás impedido para jugar por errores del club y por motivos que están completamente fuera de tu alcance. Pero es de debido recibo reconocer la actitud del de Sant Andreu de la Barca hasta ahora. Intachable. Ni una queja, ni una palabra fuera de lugar, ni un gesto. De hecho, cuentan desde el vestuario que su actitud sigue siendo la de siempre, de entrega total y de disciplina absoluta.

Mientras quizás entornos de otros futbolistas habrían movido la maquinaria (en parte con razón) para presionar al Barça y apretar a las altas esferas para desatascar la situación, la respuesta de Gerard es la de callar y currar. Soldado de Flick, agradecido por todo lo que le dio el curso pasado y la oportunidad de asomar la cabeza en la élite, Gerard esperará paciente su turno. Flick, cada vez más mosqueado, aguarda una vez más que Deco y compañía apaguen el fuego sobre la bocina.