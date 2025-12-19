Impotencia y otras disfunciones

Se nos ha hecho mayor... Florentino Pérez está sobrepasado por la realidad, y clama al cielo por si infortunio buscando culpables ajenos a un problema que, en realidad, es del todo personal. El hombre frío, metódico, calculador, que todo dominaba, va hoy sin control, sin freno y del todo desajustado. Sus continuos ataques al Barça acaparan reels, stories y memes de quién fue, otrora, poder y solvencia.

Veo a Florentino superado e impotente, y ante esa impotencia, el Negreiractil, parece que no solo no funciona, sino que tiene como efecto secundario, el descojono culé. Me habían asegurado que, siendo año electoral, Laporta esta vez no contrataría jefe de campaña y lideraría él mismo su posible reelección, pero me mintieron. Jan sí tiene un director de campaña tapado, y ese, y ahí está la bomba, no es otro que el propio Florentino Pérez. Sí, sí… no me he vuelto loco, el bueno de Florentino, con su incontinencia desbocada, le está diseñando al presidente blaugrana, la campaña perfecta: cada semana, una perla, cada comparecencia, una joya, cada vocablo, un torpedo… y la oposición, que hoy deambula, poco vistosa y demasiado adormecida, lo sufre sin reacción.

Pero que Laporta no se confíe. A su alrededor, no todos (o todas) tienen el don de la oportunidad, ni su astucia, ni tan solo su pillería, y en alguna ocasión, por un micro y poner su cara delante de una cámara, son capaces de cargárselo todo… Pero bueno, siempre estará la última acusación estéril o lágrima desde Madrid para enderezar, tras algún disparate, de nuevo la nave. Y es que, no. No. Florentino, aunque lo represente, no vive ni molesto, ni irritado, ni tan siquiera indignado. Florentino padece de impotencia y no sabe cómo subir… el ánimo. En realidad, lo que aturde al magnate blanco es que los jugadores del Barça ganen, y lo hagan hablándose entre ellos en catalán en el campo, y que hasta 11 chicos de la Masía lleguen a participar en un solo encuentro mientras él tiene una representación de la ONU sobre el terreno de juego que ni se relaciona, ni mucho menos, se quiere.

Si Florentino quiere acabar con la hegemonía azulgrana, que, de salida, se calle “modo zen” y se encierre a meditar. Y si lo hace, que no vaya a una gélida celda del Escorial. Allá todo cae. Mejor que escoja el remodelado “Niu de l’Àliga” en la cima de la Tossa d’Alp, que más que un refugio parece un excelso resort del Club Med. Sostenible, cálido, bonito y en fusión perfecta con la naturaleza, se me antoja el lugar ideal para recobrar la alegría y la potencia perdida.