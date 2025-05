Es imposible que el Barça se meta en la Final Four de la Euroliga

El Barça logró empatar la eliminatoria del playoff de Euroliga ante el Mónaco / Euroleague

Es fundamental leer toda la columna antes de disparar al articulista. Algo, por otra parte, lógico ante la afirmación que se hace en el titular de la pieza, por mucho que sea un texto de opinión.

El Barça afronta este martes el partido más importante de la temporada. Tengo la sensación de haber utilizado esta frase en algún otro momento del curso, pero no me lo tengáis en cuenta. El equipo azulgrana está a 40 minutos (si no hay prórroga) de regresar a una Final Four de la Euroliga. Sería la cuarta en los últimos cinco años, siendo este un dato que nos recuerda que el pasado más reciente fue mejor, pero que tampoco estamos tan lejos de él.

Es un partido a todo o nada que completa la temporada de los ‘imposibles’ para el Barça de basket. De entrada, es imposible levantar un 2-0 adverso en el playoff de la Euroliga. Nadie lo ha conseguido en toda la historia de la competición europea, y lo más parecido fue lo que logró hacer el Real Madrid hace dos años, cuando remontó un 0-2 adverso, pero jugando el quinto asalto en casa. Es imposible que el Barça lo vaya a hacer con tan solo nueve jugadores del primer equipo (veremos si llega Vesely). La fatiga a estas alturas de temporada es importante en un grupo terriblemente castigado por las lesiones.

Abrines y Satoransky agradecen el apoyo del Palau Blaugrana / Javi Ferrándiz | SPORT

Pero es que, puestos a pensar, ¿no es imposible que el Barça, con las lesiones tan graves que sufrieron Nico Laprovittola, Juan Núñez o Chimezie Metu, decidiese no llevar a cabo fichajes? Un club que hace cosas extrañas, como no tener al máximo dirigente de la sección apoyando al equipo en el segundo partido disputado en Mónaco, por imposible que parezca.

Es imposible que Joan Peñarroya lo consiga. Tras perder en Girona en la primera vuelta, se daba por imposible su continuidad en el equipo, pero el Barça se acabó clasificando para la Copa. Un Peñarroya que, por imposible que parezca, y con tan solo tres jugadores sanos del primer equipo en el perímetro (Brizuela, Satoransky y Punter), decidió no contar con Dame Sarr hasta final de temporada tras su marcha a Estados Unidos. Y ojo aquí, que en esa decisión, vamos de la mano.

Darío Brizuela tuvo momentos magistrales / JAVI FERRÁNDIZ

Mónaco ya perdió el año pasado el quinto partido del playoff de Euroliga en casa, a manos de Fenerbahçe. Claramente, es imposible que vuelva a ocurrir este año. Hablando de 'Fener', era imposible que el Barça derrotase al equipo de Sarunas Jasikevicius esta temporada, y lo hizo por partida doble. Se cargó en el Palau a Panathinaikos, vigente campeón, y a su rival en esta lucha por entrar en la Final Four ya le ha derrotado cuatro veces. Era imposible que Ergin Ataman o Saras no desactivaran a este equipo. Sin el lituano, sin Nikola Mirotic o sin Cory Higgins, es imposible regresar a una final a cuatro de la mejor competición europea de baloncesto.

Pero un pequeño apunte. Para que alguien sepa que algo es imposible de hacer o de completar, primero debe saberlo. Tras perder en Mónaco por partida doble, parecía imposible derrotar a Unicaja en el Palau e igualar la eliminatoria ante el cuadro monegasco. Lo hicieron.

Tengo la sensación de que este grupo está tan concentrado en dar su mejor versión el martes, que a lo mejor no saben que es imposible que se metan en la Final Four de la Euroliga. Si es así, guardadme el secreto.