Lo Imposible

Está bastante aceptada a nivel mundial la teoría de la evolución. Aún existiendo múltiples religiones que hablan del origen divino del hombre, creo que es difícil de refutar lo que la ciencia ha demostrado. Llevamos como especie unos 200 mil años sobre la tierra. En ese tiempo hemos tenido tiempo de evolucionar hasta llegar a un grado de conocimiento que permite vivir cubriendo las necesidades básicas y por ende tener tiempo para practicar deportes como el fútbol.

Un fútbol que al igual que el hombre y la naturaleza evoluciona por ensayo y error. Un deporte que premia a los mejor adaptados a cada momento y su contexto. Porque el fútbol de hoy no tiene nada que ver con el que se jugaba hace 10, 20 o 30 años. Absolutamente nada que ver. Eso sí, el de ahora es una consecuencia del de antes. Y solo los que mejor se adaptan pueden estar en el máximo nivel durante 15 años y seguir sumando. Escribo estas líneas con cierta pena. Hace un rato me han confirmado que Don Sergio Busquets deja el FC Barcelona. Y lo quiero llamar Don por la magnitud del futbolista. Aunque para mí siempre ha sido y seguirá siendo “Busi”.

Con él he tenido la oportunidad de compartir este deporte que tanto nos gusta. Tuve la ocasión de estar tres años magníficos ganando absolutamente todos los títulos con Sergio en el FC Barcelona. Y después tuve el privilegio y la suerte de tenerlo en la Selección Española de fútbol.

Pero es que más allá del ámbito profesional, también he podido compartir ratitos con él dejando o recogiendo a nuestros hijos en el colegio. Charlas informales, cortas e intensas sobre la actualidad del fútbol. Todo esta experiencia personal creo que es suficiente para poder ser un defensor totalmente parcial del mejor medio centro que ha dado España en su historia. Y puedo entender que algunos no lo vean así. Entre otras cosas porque mi memoria de fútbol alcanza hasta los años 90, cuando empecé a prestar atención extra a esto del fútbol. Y también hay que decir que no he visto a todos los medio centros que ha habido en la historia del fútbol.

Aun así, me permito el lujo de calificarlo como eso porque creo que se lo merece. Y no quiero pensar lo que va a suponer para el Barça o la Selección, sustituir a Sergio. Creo que eso va a ser imposible.

Busi es irreemplazable

Cuando un jugador de la magnitud de Busquets se va de un club como el Barcelona aparecen pronto listas de jugadores que lo podrían sustituir. Nombres de jugadores que son excelentes futbolistas y han demostrado grandes capacidades sobre el terreno de juego. Chicos que seguramente son grandes profesionales y tienen el deseo de jugar en un equipo como el FC Barcelona.

Y ahora viene la adversativa… Pero creo que Busquets ha sido mucho más que un estratosférico jugador de fútbol. El fútbol como deporte es algo más que capacidades técnicas, tácticas o físicas. Es la unión de un grupo de personas que buscan un propósito común y que establecen una serie de interrelaciones. La calidad de esas interrelaciones es la que hace que puedan competir contra otros grupos y conseguir superarlos para ganar partidos o campeonatos.

Dentro de esos elementos que conforman un equipo están los jugadores, cuerpo técnico y personas cercanas al mismo. Y aunque el juego como tal permite que se puedan integrar jugadores de diversa índole en un mismo equipo, hay una serie de intangibles que van más allá del simple (pero a la vez muy complejo) jugar bien a fútbol. Busquets es un ejemplo de ello.

A parte de su extraordinaria visión de fútbol y su capacidad de que parezca fácil lo extremadamente difícil, él esa esa persona que en un vestuario hace de pegamento. Eso sí, siempre desde la discreción y el saber estar. Con simplicidad y sin pretender ser más que nadie. Con dedicación y conocimiento que muchas veces supera al de los propios técnicos. Alguien a quien todo el mundo quiere sin ser el más gracioso, el más amable o el más cariñoso. No lo necesita, sus acciones diarias son suficiente para ser admirado por compañeros y rivales.

Él es el ejemplo vivo de que la evolución no premia al más fuerte o al más rápido. Premia al mejor adaptado. Siendo ya juvenil encontró su hábitat natural, el FC Barcelona. Y desde el primer momento caí enamorado de su fútbol. De la insultante sencillez con la que hace las cosas. Como orienta su cuerpo para tener siempre el mejor pase. Como se mueve para encontrar siempre la mejor solución para no perder el balón. Su capacidad para robar balones por intuición táctica, pero también por talento defensivo individual. La primera vez que lo vi jugar fue en el antiguo Mini Estadi. Era la fase de promoción de ascenso a 2aB y estaba a las órdenes de un tal Pep Guardiola. Verle aquel día manejar el centro del campo y el partido a su antojo me marcó. Años después tuve la suerte de trabajar a su lado y de conocerlo.

Por todo esto, creo que hablar de un sustituto de Busquets es cometer un error. Busi es irreemplazable porque no solo es su fútbol lo que se debe sustituir. Es a él en su conjunto. Una persona que ha hecho de esto del fútbol algo maravilloso. Alguien que ha sido capaz de aglutinar consenso respecto a su calidad. Admirado por los propios, pero más por los ajenos.

Siendo así, creo que se haría un flaco favor al jugador que venga en su lugar entrar en comparaciones. Difícilmente alguien podrá reproducir una carrera única en lo profesional, pero también en lo personal. Por eso quizás es el momento de no buscar sustitutos, si no complementos adecuados para lo que necesita el FC Barcelona actual, con su entrenador de ahora y en el contexto de fútbol en el que nos movemos.

Su futuro como entrenador

Esto no es información, solo es intuición y un poco de deseo. De este tema solo hablé con él una vez estando concentrados con la selección en Las Palmas. Salió el tema estando con Saúl tras una sesión de entrenamiento. Por aquel entonces no lo vi convencido, pero es que le quedaba mucho para retirarse. De hecho, creo que le queda mucho para hacerlo aunque se vaya del Barça.

Si hay alguien en que el físico no es determinante, ese es Sergio Busquets. Lo más determinante es su inteligencia, y esa, con el paso de los años, acostumbra a crecer. Así que si encuentra el entorno apropiado (esperemos que elija bien) creo que todavía tiene unos cuantos años de fútbol.

No obstante, al igual que con Xavi o Iniesta, sería una pena que toda esa inteligencia futbolística no se acabase plasmando en un equipo. Su conocimiento futbolístico debe ser transmitido para que la especie mejore. Debe haber una nueva generación que aprenda de su experiencia. La naturaleza y la evolución hacen que salgan jugadores como Busquets, pero es la transmisión de conocimiento lo que hace que se generen contextos para que jugadores como el puedan maravillar al mundo del fútbol. Por eso espero poder seguir disfrutando de ti como jugador, pero también hacerlo algún día como entrenador. ¡Mucha suerte Busi!