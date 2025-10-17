La importancia de Lewandowski y su relevo

Robert Lewandowski, contra el Sevilla / Dani Barbeito

El irregular inicio de temporada de Lewandowski ha alimentado el debate sobre su presente y futuro como jugador del Barça. Todo hace pensar que estamos ante su última temporada azulgrana y que hay que abordar su relevo. Es una cuestión de altísima importancia dado que los grandes títulos suelen ir de la mano de un gran goleador. Por ejemplo Messi, por encima de todos, pero también Eto'o y Suárez. Ya con Griezmann o Depay fue otra cosa...

Con goles hay títulos, es una evidencia. También en esta etapa de Lewandowski. La Liga, la Copa, la Supercopa y la semifinal de la Champions de la temporada pasada llegaron con sus mejores registros, 42 goles. Y en la Liga y Supercopa de la 22-23, Lewy firmó 33 dianas. En cambio, en la temporada en blanco, 23-24, no pasó de 26. La relación es indiscutible.

Es comprensible, pues, la preocupación por sus números actuales. Lleva cuatro goles cuando a estas mismas alturas de la pasada temporada había marcado nueve, doce en la 22-23 e incluso seis en la frustrante 23-24. La pregunta es quién va a marcar sus goles. Ferran ha empezado muy bien pero está por ver si mantendrá este nivel, máxime cuando no es un '9' nato como Lewy.

Y luego está el relevo. Se baraja la dupla Ferran, en quien Flick confía ciegamente, y Etta Eyong, el prometedor ariete del Levante, que sería un fichaje de interesantísima relación calidad-precio. El problema es que con el goleador no se puede fallar y el problemón, que los Haaland, Julián Alvarez y demás estrellas, tienen un precio inasumible. Veremos.