No importa un pito

Alexia no pudo evitar la primera derrota contra el Real Madrid / Javier Ferrándiz

Crecí con la sombra de Guruceta señalando el camino. El arbitral, me refiero. El de la camisa negra y el de los coletazos del No-do en su más amplia expresión. El de aquellos tiempos en los que el golpe en la mesa era el ‘check’ actual, siempre mirando hacia el lado que tocaba según mandaban los cánones. Sé que el lector que haya llegado hasta esta sexta línea del texto en mi ordenador sentirá un repicar de ‘campanes a morts’ (título de un inmenso álbum de Lluís Llach y toque de difuntos aquí y allá) y se trasladará, inevitablemente, al ‘affaire Negreira’. Un caso estéticamente muy cuestionable y de infausto padecer para el barcelonismo hasta que no haya una resolución judicial en firme. Los colegiados han copado, copan y, por desgracia, coparán el devenir de este maravilloso deporte en el que el juez es arte y parte. No lo debería ser, pero lo es. Y con la incorporación del VAR, en lo que respecta a la liga masculina, aún más.

Pero, hete aquí, uno de los mayores escándalos que han visto estos ojos en los últimos años es el perpetrado en el último clásico femenino ante la mirada de más de 35.000 asistentes al Barça Femení-Real Madrid. A ellos sumo al respetable audiovisual y también las declaraciones realizadas a SPORT por la presidenta de la Liga F., Bea Álvarez, donde reconocía sin ambages que "debemos tener un valor como Liga y no ayuda tener árbitras del nivel de 3ª RFEF”. Pam.

Hombres y mujeres pertenecientes al estamento arbitral están hoy, más que nunca, en el ojo del huracán. Soy de las que piensa que esta profesión -bastante bien pagada, dicho sea de paso- no se rige por el sexo. Abogo por la presencia de colegiados y colegiadas en una y otra Liga y competición oficial, independientemente de ello. Bien está potenciar la presencia femenina en los primeros años para dar visibilidad pero, llegados al 2025, se debe exigir el mejor nivel en cualquiera de las competiciones. Y si la presidenta se queja, habrá que escucharla. Lo sucedido en el Lluís Companys no debe repetirse. El escándalo es de tal magnitud que, aún cuando las blaugrana lo dejaron a un lado y tiraron de una autocrítica necesaria, a la historia van a pasar de la mano la primera victoria ‘merengue’ tras dieciocho derrotas y la desastrosa actuación de la árbitra Olatz Rivera. Eso sí, sin VAR que la asista. Otro melón que hay que abrir de forma urgente y dotar de medios a los clubes que no puedan asumir los gastos que supone implementarlo. Porque no importa un pito lo que pase en el fútbol jugado por mujeres.

El que también tiene de los nervios a los trencillas de ayer y de hoy es Mateu Lahoz. El que fuera su compañero, Velasco Carballo, se ha lanzado a su yugular calificándolo de ‘meme’. Con cuota en ciertos medios de comunicación, se ha dedicado a lanzar lo que muchos de sus colegas consideran infamias. “Es una pena, era un gran árbitro - reconocía Velasco-. Era especial. Le podíamos llamar ‘special one’ por todo lo que hacía, pero los jugadores le entendían. Me duele mucho lo de Mateu. Pero cuando se va y empiezan a mentir descaradamente...", decía en los micrófono de la Cadena SER. Los jueces nunca deben ser protagonistas, pero en el fútbol han sobrepasado varias líneas. Y eso es fruto, probablemente, de un cóctel que combina el nivel, lo mediático y el ansia de protagonismo.