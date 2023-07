Lo que importa es crecer

Me resulta difícil olvidar, diluir y aparcar ciertas imágenes de los últimos días. Me centro en el mundo del deporte para evitar males mayores, dicho sea de paso. Ahí tenemos al todo Madrid navegando a favor de corriente en función de la marea Mbappé. En el momento de escribir estas líneas (17h del martes 4 de julio de 2023), el astro francés parece más anclado en el PSG que nunca. Con lo vivido en los últimos tiempos, nada ni nadie es fiable en este tema pero la aparición pública en escena este mediodía de Al-Khelaifi en la presentación del nuevo técnico, Luis Enrique, puede abrir o cerrar puertas.

Eso sí, siempre en función de los intereses del club parisino y del propio Kilian, aunque a Florentino Pérez le pese. Tengo la sensación que al presidente del Real Madrid no le está gustando nada esta espera y ya prepara ‘el día después’. Crecer como equipo no supone plegarse a los deseos de un jugador, de su familia, de los políticos del país que le vio nacer y con el que FP tiene buenos vínculos ni, sobre todo, con los de un club-estado que va en contra del ‘lifestyle’ que votan los socios blancos. El ‘ahora o nunca’ que proclaman desde la capital es el equivalente a un ‘sumar o estancarse’ de manual que marcaría el ser o no ser del Real Madrid en los próximos tiempos. Y en eso, Florentino va a jugar siempre a caballo ganador. Pese a quien pese.

Reflexiono sobre este y otros temas mientras subo las escaleras de la estación de metro de Collblanc, línea azul y parada icónica del barcelonismo que no llega al estadio desde la zona noble. Mi destino no es el Camp Nou pero la nostalgia me empuja a acercarme. Entre nubes bajas de polvo y de la tormenta que se avecina, interiorizo el ruido de las máquinas y pienso en la evolución, en la reconstrucción y en la piel nueva. El equipo de Xavi ya ha dado muestras de revertir la tónica perdedora que envolvía al Barça y, junto a varias secciones del FC Barcelona, sumó para crecer y multiplicarse. El estadio debe pasar el mismo proceso. Dar bajas, ya sean humanas o materiales, duelen. Pero el desarrollo pasa por eso. Anclarse en el pasado es ir muriendo.

Y ese mismo pensamiento, mientras veo a lo lejos las banderas del viejo Camp Nou, me mueve al orgullo de pertenencia de una entidad que ha potenciado sus valores a pesar del coste que ello le supone. Ondear las banderas que celebran el Orgullo LGTBIQ+ le supuso al FC Barcelona perder 440.000 seguidores. “Buena limpieza”, me dijo la chica que proveé a mi familia de las mejores viandas que consumimos. Pues sí. Porque esos miles de fans no suman. Restan.

La tolerancia es uno de los valores más importantes de este club que apoya y acepta a todos los colectivos sin distinción. La base de la convivencia en libertad es exactamente ésto. Y ésto, algo tan importante, tan transversal y tan trascendente, es lo que ayuda a crecer y a multiplicarse. Lo sabe el Barça y los nueve clubs de La Liga que mostraron su apoyo a este colectivo.

No sé si a los analistas les sirve como retrato de la sociedad española. A mí, sí. Que me caigan las lágrimas viendo las tripas destrozadas del Camp Nou no me ciega la vista. Porque lo que quiero es verlo nuevo, limpio, abierto y acogiéndonos a todos y a todas. Como siempre.