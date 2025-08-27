Nos importa un carajo si no nos quieres

Vinicius Junior, tras marcar el tercer gol del Real Oviedo - Real Madrid de LaLiga 2025/26 / EFE

Semanas dando la tabarra con la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal y resulta que los fuegos artificiales los tienen en el vestuario del Real Madrid. Empiezo a comprender que, más allá de la envidia que genera el chaval por su calidad futbolística, tocaba desviar el foco hacia su comportamiento más allá del terreno de juego.

Se trataba de buscar cómo compensar personalidades y conductas para que Vinicius no perdiera en la batalla. Antes lo han hecho al amparo del concepto ‘líder’, brazalete que ya lleva Mbappé tras una temporada en blanco a nivel coral. Sus goles de la pasada campaña, que no consiguieron que el club que le paga ganara ningún título, son garantía suficiente para convertirlo en el referente blanco. Un año le ha costado, al que hay que sumar los siete que tardó en llegar.

Curioso: de Mastantuono a Franco

Fichan a un argentino con la mayoría de edad recién estrenada que empuja al Bernabéu a gritar ‘Franco, Franco’ con alegría indisimulada. En Argentina -confirmado por periodistas, jugadores y gente del fútbol- jalean a su gente con el primer apellido. Curioso que en el feudo madridista prefieran recibirle gritando su nombre de pila. O no.

La cuestión es que Florentino Pérez necesita a profesionales goleadores y/o casi menores para combatir el ‘efecto Lamine Yamal’ que tanto ocupa y preocupa en Madrid. Y sabe que Vinicius le ha fallado en eso y en un montón de cosas más.

Xabi Alonso lo sentó en el banquillo ante el Oviedo pero los treinta minutos que estuvo después en el campo dieron para mucho. Un gol y una asistencia en el aspecto deportivo. Bien. Pero el brasileño, al que vimos bostezar en el banquillo, necesita llamar la atención más allá. Y la imagen del Real Madrid baja enteros cada vez que exhibe su mala educación, su desprecio al rival y su egocentrismo mal llevado.

A día de hoy, el presidente madrileño no da muestras de querer desprenderse de Vinicius. Tampoco le han llegado grandes ofertas por él. A la par, el jugador quiere renovar pero cobrando lo mismo o más que su compañero Mbappé. El líder. Algo que él nunca será.

Escuchen a Courtois, reconociendo al Oviedo como equipo de Primera mientras la gestualidad del brasileño lo menosprecia. Con los dedos índice y corazón hacia abajo, les dedicó este gesto de desdén. Feo no, lo siguiente. No queda la cosa aquí. El delantero compartió una historia en Instagram cuya canción decía tal que “me importa un carajo si me quieres”. Mucho no te haces querer, querido. Así te lo digo.

A Lamine Yamal, en el Santiago Bernabéu, lo mandaron a vender pañuelos en un semáforo y él aguantó. Un crío que ha vivido de todo y al que intentan infravalorar por sus fiestas y sus collares. “Resiste, que algo queda”, le diría yo en ‘mode mother’. Hazte valer por tu extraordinaria calidad futbolística y por la educación que has mamado en La Masia, donde ya saben quién es el enemigo y te preparan para ello. Sal y entra con quien quieras. Y los noventa minutos que dura un partido traga, aguanta y protégete. Porque te están esperando.