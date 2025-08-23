Imperdonable Atlético: demasiados tropiezos y demasiado pronto

Hancko se lamenta ante Dituro / Mariscal

Convertir cada partido en un ejercicio de supervivencia no parece el mejor plan para empezar la Liga. Invertir más de 100 millones de euros en fichajes y que apenas se noten en los primeros partidos tampoco suena demasiado bien. Empezar sumando un punto de seis posibles es directamente un tropiezo imperdonable: el Atlético de Madrid de las ilusiones renovadas pinchó nuevamente, esta vez en casa y ante el Elche. Lo de Cornellà no fue un mero accidente: hay motivos para inquietarse.

No es normal que un equipo tan potente como el Atlético de Madrid, aspirante a todo, genera tantas dudas tan pronto. No tardará en enderezar el rumbo, pero empezar con una derrota y un empate debería invitar a plantearse algunas cosas: el equipo ofrece síntomas de agotamiento.

Dicho de otra forma, es el 'proyecto Simeone' lo que ofrece síntomas de agotamiento. Es triste, porque el trabajo del entrenador argentino en el club es impagable, pero cualquier proyecto de tan larga duración acaba por agotarse. Recuerden las palabras de Guardiola cuando dejó el Barça: "me voy porque si sigo, nos haremos daño".

En la primera jornada, el Atlético cayó ante un equipo que el año pasado estuvo al borde del descenso. En la segunda, ante un recién ascendido, no pasó del empate. El Atlético no solo no juega bien, sino que apenas compite: rivales claramente inferiores le comen la tostada con cierta facilidad. Un equipo que siempre se ha caracterizado por la intensidad, la fuerza, la garra y el compromiso indestructible (señas de identidad de Simeone como jugador y como entrenador) no puede perder cinco puntos ante Espanyol y Elche.

Saldrá de este bache el Atlético, por supuesto: pero sufrir tanto, y tan pronto, supone un ejercicio de desgaste que acaba por pagarse. Habrá demasiado ruido en torno al equipo, demasiadas dudas con los fichajes, demasiada rumorología con los objetivos reales del equipo. Eso siempre es incómodo, por más que Simeone y los suyos sepan abstraerse.

El 'runrún' que se escuchó en el Metropolitano no augura nada bueno: la cara con la que Simeone se fue a vestuarios tras el empate ante el Elche, tampoco. Vendrán días mejores, pero conviene pensar qué ocurre realmente con este Atlético de Madrid.