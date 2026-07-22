Impacto Mundial de la marca y el modelo Barça

No hay ningún otro partido de fútbol que tenga mayor trascendencia planetaria que una final del Mundial. Ninguno. Aunque, desde una perspectiva eurocentrista, se quiera comparar con la final de la Champions, lo que es lógico porque la organiza la UEFA.

Los grandes clubes europeos no logran la penetración realmente global —no solo en los países con alto poder adquisitivo— que tiene el gran juguete de la FIFA, que organiza y bate récords de facturación, aunque quien paga íntegramente el circo es el ecosistema de los clubes, desde la formación hasta las mayores fichas.

Por eso, la segunda estrella de la Roja eleva la marca y el modelo Barça a una dimensión global que el propio club no puede alcanzar. Solo en el provincianismo-madridista más rancio que crea y alimenta la Caverna, convertida en una aldea de Astérix dominada por la ignorancia, se niega el sello culé que lleva la campeona del mundo.

Ferran Torres celebrando el gol que le dio el Mundial a la selección española / Europa Press

Una influencia que culmina en el gol para la posteridad de Ferran Torres, pero que pasa por los ocho blaugranas convocados y que nace del estilo de juego que Johan Cruyff llevó al Barça y que, en el siglo XXI, propagaron Rijkaard y Pep Guardiola, impregnando a la gran mayoría de LaLiga y a la propia selección. Más tarde, el técnico de Santpedor lo exportó a la Premier League tras su paso por Múnich.

Ante este escenario, es lógico que Joan Laporta quisiera sacar rédito de su estancia en Nueva York, donde estrechó lazos institucionales y se vistió, metafóricamente, la camiseta roja, aunque ello haya supuesto abandonar (temporalmente) los principios independentistas, lo que ha enervado a un sector de su electorado culé, que se ha sentido traicionado. El laportismo también es contradicción. Forma parte del personaje.

Que la final acabara siendo un Leo Messi contra Lamine Yamal es, simbólicamente, otro triunfo del Barça. Fue, en el partido con mayor audiencia del planeta, donde se produjo el paso del testigo, el relevo generacional entre dos genios nacidos en La Masia. El círculo se cerró. Ahora solo falta el homenaje de dimensiones faraónicas en el nuevo Spotify Camp Nou que se merece el mejor futbolista que jamás jugó en el club y, para muchos, el mejor de la historia, a la altura de Pelé.

Lamine Yamal abraza a Leo Messi / SPORT.es

Deportivamente, el Barça será quien saque mayor rédito del cambio de estatus de todos sus campeones mundialistas, empoderados y con un título que cambia para siempre su currículo.

Lo de Pau Cubarsí, ¡¡¡con 19 años!!!, es algo único. Es el central más joven de toda la historia en disputar una final de un Mundial. El premio al mejor joven se le queda pequeño por la inmensidad de lo exhibido. Que Eric García haya acabado formando una pareja de centrales del Barça es otro regalo impagable, como también lo es ver a Dani Olmo o Pedri.

Y Lamine Yamal, que se concentró lesionado, ha dado una lección de madurez dentro y fuera de los terrenos de juego. Es hoy el rostro del presente y del futuro del fútbol, y ha enamorado a millones de nuevos aficionados. El crack positivo, con una imagen impecable, gracias también a su tierna relación con su hermano Keyne, convertido en un icono en las redes sociales.

Y con Ferran sería interesante que, si quiere seguir, el club hiciera un esfuerzo por asegurar su continuidad. Tener al goleador del Mundial es un activo que conviene explotar y que, ahora más que nunca, un PSG megalómano y aquejado de un permanente complejo de inferioridad querrá incorporar a cualquier precio.