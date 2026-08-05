¿Te imaginas a Lamine perdiéndose la Champions por el Mundial sub-20?

Hay algo que chirría. Mucho. El Barça perderá, como mínimo, a siete futbolistas durante buena parte de la pretemporada y del inicio de la temporada por el Mundial sub-20 de Polonia. No hablamos de un par de jornadas de Liga. Hablamos de perderse semanas decisivas de trabajo, el arranque del campeonato y, si las selecciones llegan lejos, incluso la primera jornada de una Champions con un formato que se estrenó el año pasado y en el que cada punto y cada gol pueden acabar siendo determinantes. Una primera jornada en la que el Barça podría enfrentarse a equipos como el OL, el Arsenal, el Bayern, el Chelsea...

Conviene aclararlo: el Barça no es el único afectado. El Real Madrid, por ejemplo, también pierde seis jugadoras. El problema es general. Pero no todas las convocatorias tienen el mismo impacto. En el caso azulgrana hablamos de Clara Serrajordi y Aïcha Camara, dos futbolistas que hoy forman parte del once tipo de Pere Romeu. No son jugadoras de rotación. Son dos titulares. Además, el técnico se queda prácticamente sin laterales naturales durante varias semanas. Solo Esmee Brugts estará disponible en esa demarcación. No es una cuestión de cantidad; es una cuestión de cómo esas bajas alteran por completo la planificación deportiva.

No culpo a las futbolistas. ¿Quién renunciaría a jugar un Mundial? Ni pueden, por la Ley del Deporte. Tampoco cuestiono el valor del torneo. El principal responsable tiene nombre: un calendario diseñado por la FIFA que invade de lleno el inicio de la temporada de clubes. Pero no es el único.

Las federaciones también toman decisiones. En el caso de España, la apuesta ha sido llevar a las mejores futbolistas sub-20 disponibles porque el objetivo es ganar el Mundial. Es una decisión legítima desde el punto de vista competitivo. La pregunta es si también lo es desde la perspectiva del desarrollo de las jugadoras. Porque las categorías inferiores deberían servir para formar, para abrir puertas y para ampliar oportunidades, no solo para acumular títulos. Cuesta entender que una futbolista como Serrajordi, habitual ya con la selección absoluta y que, salvo sorpresa, apunta también al Mundial absoluto de Brasil, tenga que perderse el inicio de la temporada con su club para disputar un torneo de formación.

Y aquí también pierden las propias internacionales. Porque una pretemporada con el primer equipo puede cambiar una carrera. Rosalía Domínguez, Julia Torres, Noa Jiménez... estaban aprovechando estas semanas para convencer a Pere Romeu de que pueden hacerse un hueco en el primer equipo. Ir al Mundial sub-20 es una experiencia extraordinaria, sí, pero también significa abandonar, en el momento más importante del verano, el mayor escaparate que tienen para ganarse un sitio en el Barça. Hace apenas un año fueron precisamente Clara Serrajordi y Aïcha Camara quienes aprovecharon esa misma pretemporada para quedarse definitivamente en el primer equipo. Hoy son titulares. Este verano, otras compañeras pierden la oportunidad de recorrer ese mismo camino. Y es una pena que no sea compatible poder disputar un torneo tan bonito y poder estar con tu equipo cuando ya empieza, solo por el dichoso calendario.

Hay una última reflexión. Cuesta imaginar una situación parecida en el fútbol masculino. ¿Alguien ve a Lamine Yamal o Pau Cubarsí, ambos asentados (y ahora campeones) con la selección absoluta, perdiéndose el inicio de la Champions para jugar un Mundial sub-20? No. Quizá por eso ha llegado el momento de dejar de normalizar situaciones que nunca aceptaríamos en otros contextos. Porque aquí nadie sale ganando. Los clubes ven alterada su planificación, las futbolistas pierden un momento decisivo para consolidarse en la élite y el fútbol femenino sigue aceptando un calendario que hace tiempo dejó de tener sentido.