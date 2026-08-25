Una imagen vale menos que 150 millones

El partido había terminado, pero la noticia todavía no. Mientras los jugadores del Atlético se despedían de su afición, Julián Álvarez tomó otro camino. Cabeza baja, paso firme y dirección al túnel. La escena duró unos segundos, pero hay imágenes que son más significativas que noventa minutos de fútbol.

El contexto completa la fotografía. Ante el Villarreal empezó como suplente, fue silbado cuando apareció su nombre y volvió a escuchar el rechazo al entrar en la segunda parte. El delantero llamado a ser la referencia rojiblanca se ha convertido en un huésped incómodo. Lo que podía intuirse como un teatro orquestado por el club, para jugar con la situación, ha complicado los futuros escenarios. Aunque oficialmente se afirme que no quieren venderlo; parte de la grada le pide que se vaya; Simeone intenta administrarlo, pero lo lanza a los leones y el jugador cumple profesionalmente, pero ya no disimula la distancia emocional. No hay ruptura oficial, aunque la incomodidad tiene fecha de caducidad.

Julián mostró su deseo, su gesto es la mejor declaración no oficial, pero claramente oficiosa. El Atlético tiene derecho a defender su patrimonio y exigir una cifra acorde con el talento, la edad y el contrato de Julián. Pero una cláusula no recompone un vínculo. El órdago de la afición, alentada por el club, hace difícil un punto de retorno. Eso ha pasado mil y una veces en el fútbol. Cuesta presentar como intocable a quien vive toda esa situación.

Ahora le toca jugar al Barça. Debe mirar la situación con inteligencia y, sobre todo, con paciencia. Julián reúne unas condiciones difíciles de encontrar: presión, movilidad, gol, comprensión del juego y una edad compatible con un proyecto largo. Encajaría por calidad y carácter competitivo. Pero necesitarlo no obliga a pagar el precio que ahora desee el Atlético. Al contrario: cuanto más visible sea la fractura, menos sentido tiene negociar como si todo fuese normal. Cuando un comprador transmite urgencia, regala dinero. El Barça debe fijar su valoración, establecer plazos y mantener abiertas otras opciones. Ayer se demostró que sin ‘9’, el Barça tiene gol. La voluntad de Julián ha de convertirse en una ventaja negociadora. Cada suplencia y cada pitada aumentan para el Atlético el coste de retenerlo. El Barça no debe pagar lo que quiera el Atlético, sino aquello que justifiquen el mercado y una relación deteriorada. No podemos hacer un Griezmann.

La entrada en el túnel, aunque aconsejada por el club, no determina un traspaso, pero dibuja el estado de una relación: los compañeros aplaudiendo en la grada y Julián buscando la puerta de salida. El Barça no debe confundir esa imagen con una victoria, pero sí convertirla en información y, por primera vez, comprar bien. A veces, el mejor fichaje no lo consigue quien ofrece más, sino quien sabe leer la situación. Mil titulares después, la imagen es la más contundente: Julián ha dicho que no quiere estar allí.