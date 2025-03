Una imagen cargada de detalles que resume la temporada del Barça

El encaro entre un miembro de los Dracs con Josep Cubells / Valenti Enrich

El pasado viernes, Valentí Enrich, compañero y uno de los mejores fotógrafos deportivos de este país, sacó a relucir esa magia que atesora con una cámara entre sus manos, y capturó una de las grandes fotos de la temporada en el Barça de basket. Una instantánea que ha dado la vuelta al continente y que en redes sociales ha contado con la interacción de algún deportista profesional del club.

En ella, dos claros protagonistas. Por una parte, Toni Valle, jefe de los Dracs, uno de los principales grupos de animación en el Palau, y por la otra Josep Cubells, directivo responsable de la sección. El líder de la agrupación, cansado y harto de vivir la enésima invasión de la temporada por parte de afición visitante, mostró su malestar al miembro de la junta de Joan Laporta. Cubells, con un rostro serio, aguantó el desafío, para presenciar pocos minutos después como el grupo abandonaba el feudo azulgrana.

La foto tiene a más actores. A la derecha del máximo responsable del baloncesto, la vicepresidenta Elena Fort, que horas antes destacaba en redes que "la seguridad de todas las personas iba por delante de todo" tras cancelarse una marcha culé por la climatología adversa. Algo que chocó con lo vivido en el Palau, aliándose con la fortuna y la fe para que la tensión vivida entre las dos aficiones mezcladas no fuera a mayores.

Elena Fort o el CEO de la Euroliga, en la instantánea

El episodio entre Valle y Cubells fue presenciada de cerca por el CEO de la Euroliga, un Paulius Motiejunas que acudió a presenciar el partido entre azulgranas y lituanos a un pabellón del que espera que el equipo catalán se mude pronto, y que parecía no entender nada de lo que estaba ocurriendo.

La escena sirvió para marcar un punto de inflexión en una relación que había cogido mucho peso a lo largo de la campaña. No hay que olvidar que club y Dracs consensuaron un recibimiento 'agradable' para Thomas Heurtel y su posible llegada tras su 'traición' hace tres temporadas fichando por el Real Madrid, y que ambos protagonistas de la instantánea fueron captados por 'Pick and Roll TV' charlando en la explanada de las instalaciones del club.

Dracs sigue apoyando a las secciones

Queda claro que el divorcio entre ambas partes es más que evidente, pero eso no va a imposibilitar que Dracs siga al lado de las diferentes secciones del Barça. Tras marcharse del duelo ante Zalgiris, el grupo se desplazó a Murcia para vivir una dura derrota del equipo de fútbol sala ante Peñiscola, y a las pocas horas volvieron a tomar la carretera para regresar al Palau y vivir el triunfo liguero ante Casademont Zaragoza.

En todo caso, y tal y como escribí en otra columna de opinión tras la victoria ante Zalgiris, el Barça debe seguir acelerando las medidas a tomar para que no se vuelvan a repetir escenarios como los vividos ante los equipos serbios y griegos, y que podrían ser rivales del equipo en ese camino hacia la Final Four. Y ojo, que no todo es culpa del club. La lluvia no puede ser excusa para justificar las bajas asistencias al pabellón de afición azulgrana en los últimos partidos. El equipo se está 'jugando la vida', y ante el Bayern merece un apoyo masivo, y más tras las últimas buenas actuaciones.

FALTA EN ATAQUE

El 'milagro' del Jairis en la Copa de la Reina

La disputa esta última semana del torneo femenino copero en Zaragoza ha dejado una de las grandes sorpresas de la temporada en el baloncesto nacional. El Jairis, que vive su tercera temporada en la máxima división continental y que debutaba en la Copa de la Reina, regresó a Alcantarilla con el título tras haber firmado un torneo apoteósico, en el que fue capaz de cargarse a Valencia Basket, Uni Girona y Perfumerías Avenida en tres partidos en los que el favoritismo estaba del otro lado. Honor a Bernat Canut y a sus jugadoras, y enhorabuena a la FEB y a Zaragoza por la organización de un torneo que volvió a ser un éxito en las gradas.

Tomic iguala a Corny Thompson y la Penya sale del bache

Tras presentar los actos del 95º aniversario en el inicio del camino hacia el centenario, el Joventut se pudo dar una alegría en Lleida, y regresó a la senda de la victoria en Liga Endesa después de tres derrotas consecutivas. La victoria por 81-86 contó con otro gran partido de Ante Tomic, que firmó dobles figuras con 19 puntos y 10 rebotes para 29 de valoración. El pívot croata, que nos dijo el pasado jueves que quiere seguir en el conjunto verdinegro, igualó en el Barris Nord a Corny Thompson, con 172 partidos, como jugador extranjero con más partidos en el equipo verdinegro. Curiosamente, y si no hay ningún contratiempo durante la semana, superará al estadounidense este domingo al medirse ante el Barça.