Leo Messi es la gran cicatriz que recorre la espina dorsal del barcelonismo. Cuando hace frío, molesta; cuando el sol aprieta, se tensa. Esa misma marca, llena de lágrimas solitarias sobre un atril, la sufre el ‘10’. No existe el olvido, esa no es receta alguna. Tampoco existe el perdón, ese invento religioso para someter, al mismo nivel que la culpa. Lo único que prevalece es el recuerdo de cuando éramos felices unidos al cordón umbilical que empezó a tejerse en 2000. Desde entonces, cojan sus insulsas etiquetas y quémenlas porque el único Barça que ha existido es el que creó Leo Messi.

La temperatura era perfecta, como las imperfecciones de un estadio en obras. La luz imaginada por la noche vestía de sombras la belleza de la eternidad. El pasado y el futuro se fundieron en la imagen más bella que jamás haya visto un club con 125 años de historia. Messi es la primera luz del día, tímida avanzadilla del ejército del sol. Leo es el sol desparramado como un alud desbocado a lo largo del tiempo. El ‘10’ es todo lo que fue y será. El ayer y el hoy, también el mañana. Por eso esa imagen es tan dulce, por eso es capaz de erizar la piel más áspera. Solo quien no vive es incapaz de sentir emoción.

Leo Messi con el trofeo de la Champions League 2010/11 / Valentí ENRICH / Sport

El socio del Barça más famoso del planeta lleva tatuado el escudo en su bendita pierna izquierda, como tantos miembros de la Grada d’Animació expulsados del club. Leo fue la previa en 2021, sin saberlo, de lo que acabaría pasando: Messi también fue expulsado de su casa. Sin miramientos, sin pestañear y, lo que es peor, incumpliendo una promesa electoral mil veces repetida que, junto al ‘ganas de volver a veros’ aupó de nuevo a Laporta a la presidencia.

El ‘10’ rompió, con la imagen más bella jamás vista, el único nexo de unión que podía remotamente existir con la actual presidencia. Es un pulso absoluto, es un sopapo tan monumental como el Camp Nou. A su manera, driblando como siempre ha hecho las entradas de quienes quieren derribarlo, con tanta clase que no queda otro remedio que aplaudir.

Leo Messi, durante la entrevista en Miami con SPORT / SPORT

La escena más prosaica jamás vista en un terreno de juego se realizó de noche, sin aficionados, sin equipos, sin balón, sin ruido, sin luz, sin nada en juego más allá de la posibilidad de un último baile que dependerá de lo que pase en las próximas elecciones. Leo, con su irrupción, es el protagonista de su primer gran acto.