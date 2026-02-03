La ilusión, las apuestas de club y la cantera

Onstein y Hamza son dos de las apuestas de futuro del Barça / FCB

Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Esta es la definición de ilusión que contrastada por el diccionario me deja más tranquilo.

Y es que detecto en las redes sociales que muchos aficionados del Barça están más ilusionados con los tres fichajes del filial que con las promesas que suben de La Masia. Estos tres fichajes para el Barça Atlètic son tres apuestas de futuro del club. Son Patricio Pacífico, Hamza Abdelkarim y Juwensley Onstein, tres futbolistas jóvenes que llegan al club blaugrana con grandes expectativas.

Patricio Pacífico ya viste de azulgrana / FCB

Habrá que darles tiempo y oportunidades para confirmar si todo lo que se habla de ellos se acaba confirmando. Hay que resaltar que ninguno de ellos es un fichaje a corto plazo para poder exigir el ascenso del Barça Atlètic. Joaquín Delgado, delantero centro de 23 años, sí que es un refuerzo de rendimiento inmediato para aspirar a subir de categoría pero estas tres joyas son apuestas del club con el primer equipo en el punto de vista a medio plazo.

Es positivo que el aficionado se ilusione con nuevas incorporaciones pero sorprende que la presencia de juveniles de gran talento en el filial como Pedro Rodríguez y Álex Campos pasen desapercibidos en la opinión pública y estos tres fichajes generen una gran expectativa.

Pedro Rodríguez jugó de interior contra el Valencia / FCB

El rendimiento de estas perlas está por ver pero lo que ya podemos analizar es lo que ha sucedido en los últimos años. Des del 2003 solo Oleguer Presas, Ronald Araujo y Gerard Martín han triunfado en el primer equipo llegando como fichajes del filial.

En este período el Barça ha contratado a 143 jugadores para el Barça Atlètic y una amplia mayoría no han cuajado. Algunos han rendido a un gran nivel o han sido operaciones económicas positivas pero la inmensa mayoría no han podido destacar en el segundo equipo blaugrana y ni tan siquiera han estado en el radar del primer equipo.

Onstein es un central muy prometedor / FCB

Cambiar esta dinámica sería muy positivo y el club no puede renunciar a intentar pescar jugadores jóvenes en el mercado internacional para captar talento a un precio económico. Lo importante no es cuantos jugadores se fichan o de donde vienen sino si realmente tienen potencial para jugar en el Camp Nou.

Lo que resulta extraño es que cuando está más que demostrado que los que acaban triunfando arriba son los que se forman años y años en la cantera , el foco se los llevan los fichajes.

Jugadores con muchos años en La Masia y con gran proyección como Pedro Rodríguez, Álex Campos, Pedro Villar, Orian Goren, Adrián Guerrero, Ebrima Tunkara y muchos otros generan menos comentarios que los fichajes jóvenes de extranjeros de su misma edad.

Cubarsí y Faye compartieron vestuario / Valentí Enrich

¿Nos ilusionamos más en su momento con Darvich que con Bernal, con el Pocho Román que con Lamine, con Román Vega que con Balde o con Mika Faye que con Cubarsí? Ahora puede parecer cómico pero tristemente es así. ¿Aprenderemos algún día a ilusionarnos con los que suben de pequeños de la cantera? Quizá si volvemos a acudir al diccionario y comprobamos que ilusión significa representación sin verdadera realidad encontraremos la respuesta.