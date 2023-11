Que Aitana recibiera el Balón de Oro en París este pasado lunes entre ‘la crème de la crème’, como dice ella, y que Alexia Putellas lo hiciera hace un año y hace dos es un avance más importante de lo que puede parecer. Si este trofeo se hubiera dado a las mujeres futbolistas desde hace tiempo -solo lo tienen en sus vitrinas particulares Ada Hegerberg y Megan Rapinoe, además de las dos azulgranas-, Marta Vieira da Silva, ‘la brasileña’, que se ha retirado este año de la selección, quizás tendría tantos como Leo Messi.

Es seguramente la mejor futbolista de la historia, la primera referente de las referentes de hoy. Pero este ya es otro tema. Más vale tarde que nunca, que reza el dicho. Y aunque ‘France Football’ ha ido tarde, el lunes muchos niños y niñas, jóvenes y adultos pudieron conocer a Aitana y su historia, y saber que no solo ha ganado un Mundial sino que además alzó la Liga, la Supercopa y la Champions con el Barça y que fue MVP de la Copa de Europa y de la Copa del Mundo. Que, siendo centrocampista, marcó más goles que nunca en su exitosa carrera.

¿Igualdad? Sí, pero no mucha. Porque no podemos quedarnos en este pequeño avace, que era obligado, de mínimos. En París hubo varias diferencias evidentes que no pueden pasar desapercibidas.

Para abrir la gala, salieron de dos en dos todos los nominados y nominadas presentes. Ocho mujeres y diecinueve hombres. “Es una pena que no podamos estar allí”, decía Georgia Stanway -nominada- para la BBC, “es una oportunidad que puede ser única en la vida”. Y el motivo es que el acto tuvo lugar durante una ventana internacional de FIFA, justamente en el día previo a muchos partidos de la UEFA Women’s Nations League, cruciales para luchar por una plaza en los Juegos Olímpicos. Y la mayoría de nominadas no pudo acudir a la gala.

Para las próximas veces, sería bueno mirar el calendario antes de definir una fecha, teniendo en cuenta el femenino, al igual que sería bueno que hubiese ‘Trofeo Yashin’ o ‘Kopa’ para las mejores guardametas y las mejores futbolistas jóvenes. Que el Balón de Oro femenino lo entregue alguien referente en el deporte femenino, que no se olviden de dárselo a la galardonada. Aplaudo, eso sí, que por fin haya un premio al Mejor Club de Fútbol femenino. Es un paso.