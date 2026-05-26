¿Qué es la identidad?

Hay palabras que se gastan de tanto usarlas. Quizás identidad es una de ellas. En el fútbol, se invoca cuando se gana, se reclama cuando se pierde y se convierte en consigna cuando no se sabe muy bien qué decir. Valdano diría que no es una táctica, sino una forma de estar en el mundo.

En el Barça habla de una manera de entender el fútbol que nadie más atesora. Y en el fútbol femenino es donde se está ejemplificando mejor. Su construcción en la última década, con una clara voluntad de asentarla bajo unos pilares sólidos, ha definido un equipo más que reconocible.

Durante años, unos nombres propios han construido el mejor equipo del mundo. Alexia, Mapi, Ona, Mariona, Aitana, Patri, Graham, Paredes y tantas otras no solo han ganado títulos, han fundado la referencia. Han convertido un equipo en una escuela, un estilo en una idea y una generación en patrimonio colectivo.

Se empezó fichando, hoy los fichajes tan sólo complementan la base. Algunas de esas futbolistas ya no están, como Mariona Caldentey, y otras pueden cerrar en este curso su etapa. Si se confirma la marcha de Mapi, Ona o Alexia, habrá que agradecerles algo más importante que los trofeos: haber definido el nivel competitivo de lo que significa el Barça.

No dejan un vacío, dejan una herencia, en forma de cultura competitiva. Dejan un legado que han acuñado en la última década. Y ahí está la clave. La identidad no son los nombres, aunque algunos la representen mejor que nadie. La identidad es el código que permanece cuando cambian las caras, incluso en el banquillo.

Es el ADN, el sello, la raíz, la educación, el acento, el carácter. Es aquello que permite que una joven que llega al primer equipo entienda que no basta con ganar. Hay que dominar, asociarse, atacar, atreverse, pensar antes y correr después.

El Barça (femenino), sólo adjetivamos para concretar de quien hablamos, enseña que el relevo no tiene por qué ser decadencia, sino continuidad. Las jóvenes que llegan no imitan una foto del pasado; interpretan una partitura. No copian a las leyendas; han aprendido con ellas.

Las que se marchan, han tutelado a las jóvenes hasta el último día. Esa es la diferencia entre tener un equipo campeón y tener una institución reconocible. Por eso la identidad no pertenece solo al pasado. Tampoco es una pieza de museo ni un recurso sentimental. Es un método. Una cultura. Una manera de competir. Un lenguaje compartido.

La identidad sirve cuando gana, pero se demuestra cuando cambia. Cuando se van las referentes. Cuando llegan las nuevas. Cuando los rivales empujan. No va de títulos, aunque los títulos ayuden a explicar el camino. Va de ser referente por un estilo. De que, en cualquier estadio del mundo, alguien pueda mirar diez minutos y reconocer al Barça.

Eso es identidad: no depender de quien lleva la camiseta, sino conseguir que quien la lleve sepa exactamente qué representa. Este equipo será nuestra memoria de como jugamos para siempre jamás.