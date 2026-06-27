La IA ante el exceso

Durante años, el Mundial fue una narración relativamente fácil de seguir. Había favoritos, sorpresas, eliminaciones dramáticas y, poco a poco, una carretera más estrecha hacia la final. El aficionado podía perderse algún partido, pero no perdía el hilo. El Mundial era inmenso pero todavía cabía en la cabeza.

El Mundial de 2026 ha cambiado esa escala. Con 48 selecciones, 104 partidos, 12 grupos y una nueva ronda de treintaidosavos. Y ahí aparece una pregunta interesante: ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos a entender mejor este exceso o simplemente lo multiplica?

El fútbol, que siempre ha vivido de la emoción inmediata, se convierte por momentos en una hoja de cálculo. Y la IA parece, en principio, la herramienta perfecta. Si algo sabe hacer una máquina es procesar volumen: ordenar resultados, calcular escenarios y generar tablas.

Pero esa es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, la verdaderamente difícil, no consiste en acumular información, sino en jerarquizarla. Ahí está la diferencia entre informar y apilar datos. El Mundial expandido nos pone a prueba frente a la saturación. Hay tantos estímulos que el riesgo es confundir actividad con significado. La abundancia puede generar descubrimientos, pero también cansancio. Puede multiplicar las historias, pero también hacer que ninguna sea demasiado relevante.

Por eso el Mundial de 48 equipos no solo es un experimento deportivo. Nos obliga a preguntarnos cómo consumimos fútbol cuando hay más fútbol del que podemos ver.

Y, en medio de todo eso, la inteligencia artificial aparece como una orientación en un laberinto. El Mundial ampliado promete más fútbol, pero más no siempre es mejor. En la era de la inteligencia artificial, el verdadero lujo no será tener toda la información, será encontrar una voz capaz de ordenarla.