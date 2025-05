La (humana) bula para los lesionados en MotoGP

Gran Premio de Francia. El piloto español Jorge Martín se dirige al podio tras ganar en MOTOGP.Le Mans (France), 12/05/2024.- Spanish MotoGP rider Jorge Martin of Prima Pramac Racing team celebrates after winning the MotoGP race at the French Motorcycling Grand Prix in Le Mans, France, 12 May 2024. (Motociclismo, Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT. MOTOCICLISMO. / YOAN VALAT / EFE