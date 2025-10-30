Huérfanos de Pedri, hartos de Vinicius

Pedri durante el partido entre el FC Barcelona y el Valencia en el Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

El clásico del Bernabéu dejó heridas profundas: en ambos equipos, por más que los tres puntos se quedasen en Madrid. En el caso del Barça, la herida es literal: Pedri está lesionado en el bíceps femoral y estará de baja unas tres semanas. Más de un barcelonista se sentará a ver a su equipo con menos ganas durante este periodo: sensación comprensible, porque hay un Barça con Pedri y otro sin él. Y si cualquier momento es malo para caer lesionado, este es aún peor. Necesita el Barça reforzar su idea, subrayar su manera de entender el fútbol y remarcar algunos liderazgos, tanto desde el campo como desde el banquillo.

Sin el canario, estaremos húerfanos de una manera de interpretar el fútbol que en muchas ocasiones se acerca al arte. Serán otros, en su ausencia, quienes tendrán que dar un paso adelante, de manera casi literal, tanto en el campo como en el vestuario.

La relación gestual de Xabi Alonso con Vinicius es mucho más fría que la que tenía con sus antecesores. / AP

No es fácil determinar las causas de la lesión de Pedri. Pero tampoco hay que ser un experto para darse cuenta de que el ritmo de partidos desgasta a cualquiera. El ‘8’, además, ha sido de los pocos futbolistas del Barça que ha participado en todos los partidos del curso. Añadan la selección: es obvio que el calendario internacional pide a gritos una reforma.

En Madrid existe otro incendio: lo protagoniza Vinicius, un jugador que parece levantarse cada mañana enfadado con el mundo por no ser Balón de Oro. Alguien tendría que recordarle al brasileño que en el mundo del fútbol, lo normal es NO ser Balón de Oro.

La guerra fría que vive el Madrid entre Vinicius y Xabi Alonso amenaza con pudrirse y con enturbiar el ambiente más de lo necesario. En ese pulso jugador-entrenador, la lógica dice que es Xabi Alonso quien tiene que salir ganador. Pero ya saben que si hay un mundo sin lógica, es el del fútbol. No siempre gana quien tiene todas las cartas ganadoras. Al final, sucederá lo que suele suceder en el Real Madrid: lo que diga Florentino Pérez.