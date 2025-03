Algo huele a campeón

La tremenda celebración del Barça tras remontar al Atlético / Valentí Enrich

Y ese algo pasa por conseguir victorias como la del domingo pasado del Barça en el Metropolitano, un partido que se le había complicado con dos goles en contra y frente a un equipo que renunciaba ir al ataque y que prefería encerrarse a cal y canto a la espera de una posibilidad.

La posibilidad la tuvieron, en dos ocasiones, pero afortunadamente el fútbol sigue favoreciendo a aquellos que buscan el gol, los que lo persiguen hasta el último momento, y el esfuerzo de los de Flick fue recompensado con cuatro goles y tres puntos de oro.

Pero miren, aún y en el supuesto de que esta liga se nos escapase, ver jugar a esos chavales como lo hacen este año, ya me compensa. El fútbol es espectáculo y el espectáculo está pensado para entretener y, no hay duda que este equipo entretiene, y además ganando.

Ahora entramos en el tedioso parón de selecciones, con la esperanza de que no haya más lesionados de los que ya tenemos; la baja de Casadó es seria y la de Iñigo Martínez más leve aunque para el aficionado, lo digo sin mala fe, muy oportuna. Lo siento por él, por si le hacía ilusión regresar a la Roja, pero como en casa no se está en ninguna parte.

Veremos cómo regresan los seleccionados, pero en el club hay cierto miedo, y es normal. La trayectoria del equipo es excelente y no conviene que en ese período de selecciones nos la alteren inoportunas bajas; aunque sí les digo la verdad, salvo alguna pieza que sí considero imprescindible, en este equipo de Flick todos valen para afrontar los retos que se pongan por delante.

La convicción con la que saltan al campo es tal, que si no juega uno lo hará el otro con la eficacia de que cada uno dispone. Solo me atrevo a hacer una salvedad con respecto a eso, se llama Pedri, ahora mismo es el motor del centro del campo y el engranaje que hace que todo el equipo funcione. No hay otro jugador que lo haga mejor que él; por tanto, crucemos los dedos, y esperemos que nos lo devuelvan en las mismas condiciones que sin muchas ganas lo cedemos.