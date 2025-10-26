Hoy puede ser un gran día para Lamine

Lamine Yamal celebra un gol junto a sus compañeros Frenkie de Jong y Marc Casadó / Dani Barbeito

El protagonista del clásico antes de jugarse ha sido Lamine Yamal por culpa de unas declaraciones sacadas de contexto; con mala fe han convertido una anécdota en una montaña. Es la guerra de las redes sociales, donde el anonimato corre paralelo con el odio y la mala leche.

Pero seamos sensatos, no debe tener trascendencia lo que diga en un entorno de amigos, lo que quedará es lo que haga esta tarde en el Bernabéu. Hoy puede ser un gran día para el de Rocafonda si es capaz mostrar su mejor versión y llevar al Barça al liderato. En tal caso, todo lo demás quedará olvidado. Siempre ha sido más importante hacer que decir.

Lamine tiene muchas ganas de hablar esta tarde en el césped del Bernabéu. Nada ni nadie le saca de sus casillas. Está tranquilo convencido de que pueden repetir la victoria de la pasada temporada. Disfruta con su pareja y pasea el amor con la misma libertad que juega al futbol. Pasa de las críticas y solo confía en su entorno más próximo. Disfruta como un niño con la pachanga de la Kings League donde tiene un equipo a sus órdenes. Así es Lamine, un chaval de 18 años que es tan feliz que a veces no sabe si vive o sueña.

Es injusto que su comportamiento fuera del fútbol sea analizado con lupa, pero tiene que saber que siempre habrá un móvil o una cámara grabándole aunque signifique una intromisión en su intimidad. Es el precio de la fama.

De todos modos, hay que reconocer que por su juventud y procedencia tiene una madurez elogiable; está llamado a ser un fuera de serie si no le traiciona la gloria y las malas compañías. Los amigos que tiene aquí se convierten en Madrid, por aquello de la rivalidad mal entendida, en una banda de detractores.

El clásico de hoy no será decisivo pero se presenta apasionante, un partido que medirá el potencial de los dos aspirantes al título y en especial las dos grandes figuras de la Liga, Lamine y Mbappé. Es en este tipo de enfrentamientos donde los verdaderos cracks brillan con luz propia.

Ni blancos ni blaugranas llegan en el mejor momento, en consecuencia las individualidades pueden marcar la diferencia. El equipo de Xabi Alonso no se sabe bien a qué juega, saca los partidos adelante con más fe que juego. Los de Flick tienen demasiados problemas en defensa y varias bajas de importancia en ataque.

La temporada pasada la visita al coliseo blanco fue un auténtico pelotazo, 0-4: mejor debut de Flick en un clásico, imposible. Los blancos tienen ganas de revancha, pero hasta ahora no han hecho un partido redondo. Eso sí, tienen en Mbappé un peligro público y el Barça hará bien en ajustar su sistema defensivo para que el fuera de juego no sea un problema.