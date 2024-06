No está el horno para Joaos

Los Joaos se abrazan en la celebración de un gol / Javi Ferrándiz

Se hace difícil imaginar a Hansi Flick imponiendo su criterio a quienes le han elegido como entrenador. De momento, y mientras el alemán no descubra ante el barcelonismo cuál es su idea de juego, los planes respecto a la plantilla y los objetivos deportivos para la próxima temporada, toca asumir como suya la que desde el cub deslizan que es su opinión sobre las muchas carpetas abiertas en la dirección deportiva.

Deco, durante semanas, se ha dedicado a reunirse con agentes, a ofrecer renovaciones (algunas de ellas aceptadas, como las de Héctor Fort o Cubarsí, y otras, como las de Marc Guiu o Natali, no) y a preparar el terreno por si la economía permite fichar. El trabajo ha sido ingente, pero los resultados, por razones obvias, no. Será a partir de la semana que viene cuando se le empezarán a exigir resultados si Laporta logra dotarle de las condiciones para ello. Una de las primeras tareas que deberá realizar es inscribir a los futbolistas que, pese a tener contrato, no tienen el visto bueno aún de LaLiga. Solo trece jugadores tienen hoy contrato a partir del 1 de julio y están inscritos de cara a la próxima temporada. El Barça no puede permitirse el lujo de mantener ficha del filial a jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí. No es serio y daña su imagen.

Cancelo es uno de los jugadores del Barça en esta Eurocopa / SPORT

La lista de tareas es extensa y existen prioridades. Por esa razón, y porque no hay un duro, conviene pasar página ya a las cesiones de Joao Félix y Joao Cancelo. Primero porque, al contrario que jugadores como Vitor Roque o Iñigo Martínez, volverán a ser jugadores de Atlético y Manchester City, respectivamente, el próximo lunes. Segundo porque eso de tener jugadores a préstamo está bien de forma puntual, pero no como forma de vida. Y tercero porque, deportivamente, no han dado el rendimiento que se esperaba de ellos. Sí, los números de Joao Félix son buenos, pero es que siempre suelen serlo en cualquier club porque le sobra talento y le falta hambre. Cancelo, por su parte, empezó como un tiro, pero el equipo pagó, sobre todo en el tramo final, sus desconexiones imperdonables.

En ambos casos hay que aplaudir el respeto que siempre mantuvieron hacia las decisiones del entrenador y hacia el escudo, pero esto es fútbol al más alto nivel y eso debería lucirse de serie. Para ganarse el derecho a un enorme esfuerzo que el club ahora no puede hacer había que dar mucho más, muchísmo más. Para ello deberían haber dejado la sensación de que son imprescindibles. Y no lo son. Ser cliente de Jorge Mendes no debería dar derecho a estar por delante de jugadores como Ronald Araujo, Raphinha o incluso Sergi Roberto. No está el horno para Joaos.