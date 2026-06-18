La hora de Lamine Yamal

Messi, Mbappé, Haaland y Vinicius ya han aparecido en este Mundial. Vaya si han aparecido. Sobre todo, gloriosa la irrupción del eterno genio argentino Messi. Leo le marca el camino y la senda de la gloria a Lamine Yamal. Porque si por algo es grande e irrepetible el eterno Messi es por su constancia, su regularidad, su hambre de gloria permanente que le exige y obliga cada día.

La carrera de Leo, que esta madrugada se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, es absolutamente incomparable. Con 38 años pulverizó multitud de registros y se presentó con un hat trick como carta credencial en la Copa del Mundial. Eso no lo volveremos a ver.

Decía Valdano que debe ser muy duro ser Maradona o Messi todos los días. Y debe ser cierto. Espiados y vigilados permanentemente y exigidos diariamente en busca de una genialidad constante. Y ahora le toca a Lamine Yamal, con la enorme diferencia de su precocidad.

Con solo 18 años ya acapara miles de focos y atención mediática que volvería loco a cualquiera y con la que Lamine Yamal trata de convivir con naturalidad, que no es fácil. Su irrupción mediática y su exposición mundial es más precoz aún que la del gran, inolvidable y legendario genio argentino Messi.

Igual que ocurre con el genial Messi, es una auténtica locura lo que genera el actual 10 del Barcelona en Estados Unidos, lo que nos hace pensar en lo privilegiados que somos de poder disfrutarle semana tras semana durante toda la temporada como en su día fuimos unos privilegiados y disfrutamos a la gran leyenda del balón que es y será para siempre Messi.

Y en el capítulo deportivo estará la enorme presión que va a recaer sobre él a partir de su debut ante Cabo Verde y la necesidad que tiene ya España de ganar el segundo partido este próximo domingo ante Arabia, de nuevo en la entregada Atlanta.

Siguiendo a Lamine Yamal con el Barcelona por toda España y Europa uno podría imaginarse el impacto y la trascendencia que podría tener en otros rincones del mundo donde llegan las imágenes más impactantes de la gran estrella del Barcelona. Lo que no podía llegar a imaginar es el enorme alcance y la dimensión de la figura del genio de Rocafonda. Todo lo que suena a Lamine Yamal genera una auténtica locura en un país que idolatra a los mitos y las leyendas del deporte como Messi y que ha puesto ahora su mirada muy fijamente sobre el delantero del Barcelona. Antes de arrancar el torneo, Lamine Yamal ya era la estrella que todos desean ver.

Su momento es ahora. La ocasión de estar en ese altar de los elegidos para la gloria. Sentarse en la mesa de los grandes dioses del Olimpo del balón. No llega en plenitud de facultades como quisiera pero tiene tantísimo talento que a buen seguro nos deleitará y lanzará a la selección hacia cotas importantes. Lamine Yamal es una de las grandes esperanzas del fútbol mundial y de los aficionados.

Por si fuera poco, tras el flojo debut, buena parte de las opciones de que España esté cerca del éxito en el Mundial pasa por las botas, el talento y la genialidad de Lamine Yamal. Él es el jugador más diferencial de la selección española y si logra exhibir su mejor versión, esa que ofrece en grandes momentos como la Eurocopa de Alemania o las semifinales de la Champions ante el Inter de Milán, España tendrá muchas más posibilidades de alcanzar las metas finales en el Mundial norteamericano. Han aparecido las otras estrellas.

Ahora le toca a él, el efecto Lamine Yamal en América.