Bueno, ya está, ya sabemos desde el martes en qué debe centrarse el equipo de Flick a partir de ahora; sabemos que, si no ocurre una catástrofe, La Liga es nuestra y que una temporada más, la segunda consecutiva del alemán, el Barça alzará el título de la máxima competición nacional.

Sin embargo, también sabemos que no tenemos equipo suficiente para llegar lejos en la Champions. A pesar de contar con unos jugadores jóvenes excepcionales y un entrenador excelente, no da para competir con algunos clubes que todavía están unos pasos por delante.

No creo que a pesar de lo doloroso de la eliminación, haya muchos sorprendidos; en el fondo la mayoría no las teníamos todas, y no porque haya sido el Atlético de Madrid, un equipo al que hemos sometido en los dos partidos, sino porque el juego irregular del equipo no ha dado las muestras de solidez que requiere ser el candidato a campeón. Si bien es cierto que a veces la Champions no la gana el mejor, sin duda la gana el más sólido, si, además, la suerte le acompaña.

Ahora hay que pensar en la próxima temporada; la anterior veníamos de no poder fichar y bastante lejos se llegó con lo que había. Todos dijimos que este año las cosas podrían ser mejores, y no lo han sido, así que ahora queda mirar a la siguiente temporada y reforzarse con buenos jugadores que arropen a Lamine Yamal y sus compañeros de la Masia que nos están demostrando que con dos o tres refuerzos (ojo, de los buenos), a calidad y ganas no les va a ganar nadie.

Es la hora de Deco. Esta temporada ha de acertar de pleno con todo lo que llegue. No valen medianías. Se habla de Bastoni como si fuera un crack mundial. No sé. Si preguntas en Italia, no opinan así, pero Deco es quien sabe y se juega un dinero que precisamente no nos sobra.

Habrá que afinar mucho a la hora de completar una plantilla de canteranos que ilusiona pero que requiere la incorporación de algunos cracks que cohesionen al equipo. El director deportivo tendrá que afinar mucho.