Los hermanos golpean dos veces: el doble problema de Ducati

Marc y Alex sse abrazan en Argentina / EFE

En 1988 se estrenaba la película 'Los gemelos golpean dos veces'. Una cinta en la que un experimento de laboratorio daba lugar a una pareja de hermanos gemelos que no se parecían en nada. Representados por Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, dos físicos totalmente antagónicos, conseguían entenderse para formar una pareja letal (en lo suyo).

Los Márquez no son producto de laboratorio aunque quizás sí deberían convertirse en objeto de estudio. Pocas veces dos hermanos alcanzan la excelencia, a la vez, en un mismo deporte. En España nos viene a la cabeza otro apellido ilustre, el de los Gasol, con Marc y Pau compitiendo mano a mano, casi siempre en equipos contrarios como les sucede ahora a Marc y Alex.

Los de Cervera compartieron box el curso pasado en el Gresini, un año de aprendizaje y de transición que ha dado paso a un 2025 que pocos esperaban, al menos en lo que a Alex respecta. El pequeño de la saga, casi siempre eclipsado por los triunfos de su hermano mayor, ya dio muestras el año pasado de sus posibilidades, y en esta campaña que acaba de comenzar, se ha reivindicado como el único de la parrilla capaz de seguir y retar a Marc, al menos hasta ahora.

Alex ha sido segundo en las dos clasificaciones, las dos sprint y las dos carreras que se han disputado hasta el momento mostrando un nivel que seguramente nadie esperaba. En Ducati se preparaban para una lucha entre sus dos pilotos del equipo oficial en la que no estaban dispuestos a intervenir, pero probablemente no contaban con este tercer invitado. Un invitado incómodo, teniendo en cuenta sobre todo que su teórico jefe de filas no ha dado muestras todavía de poder entrometerse en el reinado de los Márquez. Así, al circo de Ducati le crecen los enanos. "Bendito circo", podrían pensar algunos. "Tremendo marrón", estará pensando Pecco Bagnaia.

Y es que, ¿hasta cuando van a hacer la vista gorda los capos de Bolonia con el rendimiento del italiano? ¿Los éxitos de Marc van a eclipsar todo lo demás, o pronto habrá una reunión con el de Turín para darle un toque de atención?. ¿Es bueno para Ducati que un piloto que no es de fábrica rinda mejor que el bicampeón del mundo?

En la línea del 'buenismo' de Ducati, es de prever que aun le den algo (o mucho) de margen a Bagnaia y se "conformen" con que su arriesgada apuesta, la de traer a Marc a los garajes rojos, esté saliendo tan y tan bien. Tocará esperar para ver cómo continúa esta serie, aunque con Austin en el horizonte, lo más probable es que volvamos a ver una secuela, más bien aburrida y sin cambios de guion, de lo que ha sido este inicio del campeonato.