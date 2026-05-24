El heredero de Cristiano no está, ni estará, a su nivel

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid con la etiqueta de heredero natural de los grandes depredadores de la historia reciente. El club blanco llevaba años esperándole como se espera a un futbolista destinado a cambiar una época. Pero el tiempo ha empezado a abrir una grieta incómoda alrededor de su figura. Ya no se discute solo su talento, que sigue siendo enorme. Lo que empieza a estar bajo sospecha es todo lo demás: su compromiso, su liderazgo, su relación con el vestuario y su capacidad para entender dónde está.

En el Madrid hay quien no le tiene en la estima que cabría imaginar para una estrella de su calibre. La frase que circula resume el desencanto: “No es Messi ni Cristiano. No vive para el fútbol. Sus prioridades son otras. Y es una pena inmensa con el talento que tiene”. Es una sentencia dura, pero explica el clima que rodea al francés. Mbappé no ha conseguido construir a su alrededor esa autoridad natural que sí tuvieron los grandes líderes. Hay compañeros que le ven egoísta, distante, poco integrado. En París, su relación más cercana fue con Achraf Hakimi. En Madrid, la sensación es que no ha terminado de generar un núcleo fuerte de aliados.

A ese desgaste interno se le suma una tendencia peligrosa: Mbappé se ha convertido en especialista en dar pasos inoportunos. El tuit tras el 2-0 del clásico, las fotos con Ester Expósito mientras sus compañeros jugaban, la entrevista a Vanity Fair en plena crisis del Real Madrid o los comunicados filtrados a través de la agencia francesa AFP en momentos de máxima tensión han alimentado una idea muy dañina para él: la de una estrella más pendiente de controlar el relato que de liderar desde el césped.

La pitada del Bernabéu no se entiende solo por un mal partido ni por una decisión concreta de Arbeloa. Es la consecuencia de una acumulación. El madridismo esperaba un jugador total y se encuentra con un futbolista que no ha trasladado la sensación de vivir por y para el fútbol como lo hicieron Cristiano o Messi. Con ellos también hubo conflictos, egos y tensiones, pero nunca se puso en duda su obsesión competitiva. En Mbappé, ese debate sí ha empezado a instalarse.

Su carrera, además, vive una paradoja. Ganó el Mundial muy joven, tocó la cima antes que casi nadie y quizá eso le hizo pensar que el resto del camino estaba ya escrito. Pero desde entonces, sus equipos no han estado siempre a la altura de lo que prometía su figura. Luis Enrique fue el único que se atrevió a ver su salida casi como una liberación. Y ha traspasado el problema al Real Madrid. El PSG ha encontrado el equilibrio que le faltaba y el Madrid lo ha perdido.