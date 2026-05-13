La hegemonía del Barça

El FC Barcelona lleva once temporadas sin ganar la Liga de Campeones. Con el paso de los años, el objetivo se va convirtiendo en obsesión. Se entiende porque es el título más preciado y querido, pero debe recordarse que no es la medida de los equipos. Ningún torneo por eliminatorias puede serlo porque existen demasiadas variables incontrolables que intervienen.

La liga es la competición que establece la salud competitiva de los clubes, su capacidad para disputarla hasta el final y/o ganarla. El FC Barcelona lleva dos seguidas. El Real Madrid no encadena dos desde las temporadas 2006-2007 y 2007-2008.

Además, estos once años sin una Copa de Europa son engañosos. Si damos por bueno que la llegada de Johan Cruyff en la temporada 1988-1989 devolvió al FC Barcelona a la élite del fútbol mundial, también los títulos que ha obtenido en estos 38 años tanto en la Liga española como en la Liga de campeones sitúan a los azulgrana entre los equipos hegemónicos.

En la competición española, el balance es de 19 títulos del Barça por 13 del Madrid. La distancia se incrementa aún más si se suman la Copa del Rey (10 y 4) y la Supercopa de España (15 y 13), por un total de 44 títulos para los culés y 30 para los merengues.

Pero es que el FC Barcelona ha ganado cinco veces la máxima competición europea, las mismas que el Milan, dos más que el Bayern de Múnich y tres más que el Liverpool y el Chelsea. Cierto, queda lejos de las nueve del Real Madrid, la anomalía de un torneo que ha tenido catorce ganadores distintos en las 38 temporadas transcurridas desde entonces, a la espera de si el Arsenal rompe el pronóstico contra el PSG y amplía la nómina de clubs ganadores.

Todas las entidades cometen aciertos y errores y tienen altibajos. Abrir el foco y tomar perspectiva sirve para entender cuál es el camino bueno. El del FC Barcelona parece claro.