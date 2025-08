Algo se ha hecho rematadamente mal en el Barça con Ter Stegen

Ter Stegen contra el Valladolid la temporada 2024-2025 / Valentí Enrich / SPO

Se veía venir. Marc André Ter Stegen, en su convencimiento de que podrá volver a jugar en menos de tres meses, se ha negado por ahora a firmar el informe médico que el Barça debe enviar a LaLiga para validar una teórica lesión de larga duración. El alemán está en todo su derecho de hacerlo y parece estrambótico que el club blaugrana piense en abrirle un expediente porque al potero le ampara la ley de protección de datos. Expediente del que, por cierto, el guardameta no tiene conocimiento. A estas alturas, es evidente que la amenaza velada del club no es más que una medida de presión para que Ter Stegen recapacite, estampe su firma y se pueda inscribir a Joan García para el inicio de Liga.

Llegados a este punto, debería imperar la cordura por las dos partes. Porque ni a Ter Stegen le interesa ir a malas con el Barça ni al club blaugrana meterse en un embrollo jurídico de difícil solución y que solo atenta a los intereses deportivos de la entidad. El alemán sabe que, tenga cuando tenga el alta, no jugará más como blaugrana y le interesa mantener una vía abierta con el club para pactar su salida en el mes de enero. Su actitud tiene pinta a pataleta, aunque también es cierto que si piensa que estará listo a principios de noviembre, se niegue a rubricar un documento que le impediría tener ficha hasta el próximo mes de enero. Y eso hay que tenerlo en cuenta.

Quieran o no, Barça y Ter Stegen están condenados a entenderse para no hacerse más daño mútuamente. A los dos les vincula un contrato, renovado por la actual Junta directiva, hasta el 2028 y con mucho dinero en juego, por lo que el tema no es menor. Lo extraño de todo este asunto es cómo se ha podido llegar hasta estos límites cuando la decisión de prescindir del internacional alemán estaba tomada desde finales de mayo. Algo se ha hecho rematadamente mal para dejar pudrir una relación que debió ser clarificada mucho antes y dejando las cosas claras desde el principio.

Da la sensación de que nadie le quiso decir nada a Ter Stegen hasta que se incorporó a los entrenamientos en el mes de julio. Y el marrón se lo comió Hansi Flick, quien le comunicó que no contaba con él deportivamente y que el club estaba dispuesto a ayudarle en lo que fuera necesario. Se hizo tarde, muy tarde, y mal. Con lo que nadie contaba era con la lesión de espalda, que en el club fue vista como un maná caído del cielo para poder inscribir jugadores. Pero esa bendición se ha convertido en una bomba atómica que ya ha empañado la imagen del portero y el club cuando aún prácticamente el balón no ha comenzado a rodar.

Por el bien del Barça, sería bueno que todos recapacitaran, se rebajase el tono de las amenazas indirectas y se actuase. Es el momento de que el presidente coja la situación y tenga un cara a cara con Ter Stegen. Porque, quizás, con un simple encuentro se aclaran muchos malentendidos. El club y el portero aún tienen la oportunidad de enmendar una situación que alguien dentro del Barça no ha sabido gestionar nada bien.